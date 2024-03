США готовили ответ на ядерную атаку РФ по Украине: в NYT сообщили детали

США готовили ответ, если бы страна-агрессор Россия применила против Украины ядерное оружие. пик обеспокоенности относительно возможной ядерной атаки России пришелся на октябрь 2022 года.

Издание The New York Times отмечает, тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что РФ может использовать "ядерку" против Украины. В течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Москва может применить тактическое ядерное оружие на поле боя.

По данным источников издания, обеспокоенность Белого дома была настолько большой, что оперативные группы собирались, чтобы определить, каким мог бы быть ответ США.

У Байдена считали, что ответ должен быть "неядерным", но реакция, по мнению представителей администрации президента США, должна была быть драматичной - вероятно, "обычное нападение на подразделения, которые запустили ядерное оружие".

В Белом доме считали, что применение ядерного оружия в ответ могли поощрить Путина и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.