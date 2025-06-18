"Если не помогать Украине, надо учить русский": в ЕС сделали важное заявление

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Россия представляет серьезную угрозу для Европейского Союза.

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Каллас указала на новые угрозы со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Главные заявления Каллас:

Россия представляет серьезную угрозу для Европейского Союза

Помощь Украине является критически важной для собственной безопасности ЕС

Сильная Украина обеспечит более сильную позицию за столом переговоров

Россия, без сомнения, уже является серьезной угрозой для ЕС. Именно поэтому, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте, необходимой в дальнейшем помогать Украине.

"Мы должны делать больше для Украины, также и для нашей собственной безопасности. Цитируя моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не будем оказывать Украине дальнейшую помощь, нам всем следует начать изучать русский язык", - пишет The Guardian со ссылкой на Каллас. видео дня

​ Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Каллас убеждена, что чем сильнее в данный момент Украина на поле боя, "тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговорам".

Кроме этого, Каллас перечислила гибридные удары, которые РФ наносила по странам ЕС:

нарушение воздушного пространства, проведение военных учений у границ ЕС;

атаки на инфраструктуру;

вербовка преступников для совершения диверсий и тому подобное.

"В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь Европейский Союз. В этом году Россия тратит на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это долгосрочный план долгосрочной агрессии", - отметила топ-дипломат.

Поддержка Европой Киева - новости Украины

Как писал Главред, недавно ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев. Как известно, с марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины.

В свою очередь эксперт Владимир Горбач считает, что сегодня Европа симулирует единство. Более того, по его мнению, союзники почти созрели к санкциям против Орбана и Фицо.

Также Горбач сказал, нанесет ли ЕС жесткий удар по РФ. Сейчас Европа находится на одном из последних этапов "созревания" к решительным действиям.

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"Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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