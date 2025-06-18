"Если не помогать Украине, надо учить русский": в ЕС сделали важное заявление

Главные заявления Каллас:
- Россия представляет серьезную угрозу для Европейского Союза
- Помощь Украине является критически важной для собственной безопасности ЕС
- Сильная Украина обеспечит более сильную позицию за столом переговоров
Россия, без сомнения, уже является серьезной угрозой для ЕС. Именно поэтому, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте, необходимой в дальнейшем помогать Украине.
"Мы должны делать больше для Украины, также и для нашей собственной безопасности. Цитируя моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не будем оказывать Украине дальнейшую помощь, нам всем следует начать изучать русский язык", - пишет The Guardian со ссылкой на Каллас.видео дня
Каллас убеждена, что чем сильнее в данный момент Украина на поле боя, "тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговорам".
Кроме этого, Каллас перечислила гибридные удары, которые РФ наносила по странам ЕС:
- нарушение воздушного пространства, проведение военных учений у границ ЕС;
- атаки на инфраструктуру;
- вербовка преступников для совершения диверсий и тому подобное.
"В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь Европейский Союз. В этом году Россия тратит на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это долгосрочный план долгосрочной агрессии", - отметила топ-дипломат.
Поддержка Европой Киева - новости Украины
Как писал Главред, недавно ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев. Как известно, с марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины.
В свою очередь эксперт Владимир Горбач считает, что сегодня Европа симулирует единство. Более того, по его мнению, союзники почти созрели к санкциям против Орбана и Фицо.
Также Горбач сказал, нанесет ли ЕС жесткий удар по РФ. Сейчас Европа находится на одном из последних этапов "созревания" к решительным действиям.
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"Гардиан
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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