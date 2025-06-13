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Европа проявляет солидарность: ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев

Виталий Кирсанов
13 июня 2025, 15:42
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С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины.
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Временная защита продлена до 4 марта 2027 года
  • Временная защита будет постепенно отменяться после достижения мира

Европейский Союз принял политическое решение продлить до 4 марта 2027 года временную защиту для украинских беженцев, которые вынуждены были покинуть свою страну из-за войны. Об этом сообщает Совет ЕС 13 июня.

"Сегодня Совет выразил единодушную поддержку предложения продлить временную защиту для более 4 миллионов украинцев, которые бегут от российской агрессии, до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении.

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Комментируя принятое решение, министр внутренних дел и администрации председательствующей в ЕС Польши Томаш Семоняк сказал: "Пока Россия продолжает терроризировать украинское мирное население неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает проявлять свою солидарность с украинским народом. Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года".

По его словам, польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира.

"В ближайшее время мы будем работать над совместными решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину", - добавил Семоняк.

Как известно, с марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины на основе Директивы о временной защите. Временная защита должна действовать до 4 марта 2026 года, а теперь она будет продлена до 4 марта 2027 года.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Беженцы из Украины за границей - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на The Economist, беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда. Два года назад 74% планировали вернуться в Украину, а по состоянию на сегодня их 43%.

В то же время в Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения. Польская система социальной помощи постоянно претерпевает изменения и послевыборный период не станет исключением.

А вот президент США Дональд Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев. Однако критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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