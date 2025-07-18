Джессика Альба через полгода после развода закрутила роман с молодым актером - детали

Ни Альбу, ни ее нового ухажера не смущает 12-летняя разница в возрасте.

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Джессика Альба личная жизнь - у актрисы роман с Дэнни Рамиресом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

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Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба через 6 месяцев после объявления о разводе с Кэшем Уорреном (пара была вместе 16 лет) попала на первые полосы таблоидов из-за романа с молодым и перспективным актером Дэнни Рамиресом: как сообщает Daily Mail, недавно их застукали, когда они возвращались из совместного отпуска в Канкуне.

32-летний Рамирес ("Топ Ган: Мэверик, Сокол в киновселенной Marvel), по словам инсайдеров, по уши влюблен в 44-летнюю Альбу, но едва ли может рассчитывать на эксклюзив в отношениях - Джессика открыта ко всему новому, и пока не готова строить что-то серьезное.

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"Для Джессики оказаться одинокой было нелегко. Для нее семья была превыше всего, и, выходя замуж, она всегда думала, что это будет навсегда. Но когда ее отношения с Кэшем разрушились, душевную боль от этого оказалось трудно проглотить. Но развод был единственным выходом, и теперь, когда она смогла гулять с друзьями и ходить на свидания, это стало для нее открытием", - сообщает инсайдер.

Дэнни Рамирес - новое увлечение Джессики Альбы / ua.depositphotos.com

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О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

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