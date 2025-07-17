У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

О чем сказал Подоляк:
- У нового правительства будет две основные задачи
- Скорость принятия решений правительством важна в условиях войны
17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Как рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала, перед новым правительством стоит ряд приоритетных задач.
В частности, одна из главных заключается в том, чтобы не просто упорядочить документооборот, но и обеспечить эффективное и оперативное принятие решений. Подоляк подчеркнул, что как в Украине, так и в европейских странах многие процессы до сих пор остаются чрезмерно забюрократизированными.
"Нам сегодня, с учетом темпа войны и кризиса в глобальных отношениях, скорость принятия решений - это фундаментальное преимущество", - сказал Подоляк.
Подоляк отметил, что второй важной задачей правительства является пересмотр устоявшихся приоритетов. В фокусе должны быть сферы, связанные с военным производством, не только по изготовлению дронов, но и все другие составляющие оборонной промышленности. Вместе с тем нужно усиливать социальную поддержку тех, кто обеспечивает функционирование государства, прежде всего - военных.
Он подчеркнул, что Украина должна приспосабливаться к жизни в условиях войны, ведь Россия усиливает атаки дронами и ракетами именно по гражданским.
Также, по его мнению, необходимо обновить управленческую команду, привлечь новых специалистов и дать больше возможностей тем, кто раньше оставался в тени. Это должно ускорить принятие решений и сделать их более соответствующими текущим вызовам.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, во время своего выступления в Верховной Раде новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль назвал три основных направления, над которыми сосредоточится в работе на новой должности.
Кроме того, в Украине оптимизировали структуры правительства - количество министерств сократилось путем объединения отдельных ведомств.
Кроме того, 15 июля правительство приняло решение о назначении нового уполномоченного по защите государственного языка. Должность заняла Елена Ивановская.
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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