Имя уже известно: в Украине назначили нового премьер-министра

В материале Главред вы узнаете, кто стал новым премьер-министром Украины.

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В Украине избрали нового премьер-министра / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины

"За" проголосовали 262 народных депутата

Украинское правительство обновляется. В четверг, 17 июля, в Украине назначили нового премьер-министра. Должность заняла Юлия Свириденко, которая в правительстве Дениса Шмыгаля занимала должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" назначение Свириденко на должность премьер-министра Украины проголосовали 262 народных депутата.

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В Раде проголосовали за нового премьер-министра / фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, 17 июля в Раде зарегистрировали проект постановления №13494, которым президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Юлию Свириденко на должность премьер-министра.

Как сообщил Ярослав Железняк, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

По словам нардепа, 16 членов комитета проголосовали "за" назначение Свириденко главой правительства, ещё четверо - "воздержались".

Что известно о Юлии Свириденко / Инфографика: Главред

Кадровые изменения в Кабинете министров - что известно

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров и провести обновление его работы. Глава государства отметил, что начинается трансформация системы исполнительной власти.

Позже Юлия Свириденко поблагодарила украинского президента Владимира Зеленского за доверие и отметила готовность служить стране в один из важнейших моментов ее истории. Также она назвала главные задачи на посту премьера.

Недавно Главред подробно рассказал, что известно о Юлии Свириденко и чем она занималась до должности премьер-министра Украины.

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О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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