Имя уже известно: в Украине назначили нового премьер-министра

Основное:
- Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины
- "За" проголосовали 262 народных депутата
Украинское правительство обновляется. В четверг, 17 июля, в Украине назначили нового премьер-министра. Должность заняла Юлия Свириденко, которая в правительстве Дениса Шмыгаля занимала должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"За" назначение Свириденко на должность премьер-министра Украины проголосовали 262 народных депутата.
Напомним, 17 июля в Раде зарегистрировали проект постановления №13494, которым президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Юлию Свириденко на должность премьер-министра.
Как сообщил Ярослав Железняк, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
По словам нардепа, 16 членов комитета проголосовали "за" назначение Свириденко главой правительства, ещё четверо - "воздержались".
Кадровые изменения в Кабинете министров - что известно
Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров и провести обновление его работы. Глава государства отметил, что начинается трансформация системы исполнительной власти.
Позже Юлия Свириденко поблагодарила украинского президента Владимира Зеленского за доверие и отметила готовность служить стране в один из важнейших моментов ее истории. Также она назвала главные задачи на посту премьера.
Недавно Главред подробно рассказал, что известно о Юлии Свириденко и чем она занималась до должности премьер-министра Украины.
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О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
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