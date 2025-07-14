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Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

Юрий Берендий
14 июля 2025, 18:04
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Верховная Рада 16-17 июля планирует рассмотреть отставки и новые назначения в Кабмине, таким образом перезагрузка правительства займет два дня, отмечают СМИ.
Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина
Когда Рада проголосует за состав нового правительства / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Кабмин

О чем говорится в материале:

  • Верховная рада рассмотрит отставки некоторых министров 16 июля
  • Голосовать за назначение обновленного состава правительства будут 17 июля

Верховная Рада в ближайшие дни будет рассматривать кадровые изменения в Кабинете Министров, речь идет как об увольнении, так и о новых назначениях чиновников. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники среди народных депутатов.

Один из парламентариев на условиях анонимности сообщил, что уже вскоре Верховная Рада начнет переформатирование Кабмина.

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По его словам, голосование за отставку некоторых министров предварительно запланировано на среду, 16 июля, а назначение новых чиновников могут состояться на следующий день - 17 июля.

В то же время другой источник отметил, что окончательного списка должностных лиц, которых планируют уволить или назначить, пока нет.

Хотя разговоры о возможных изменениях продолжались давно, конкретики до сих пор не хватает.

Кроме того, источники не исключают, что "некоторые мандаты могут быть объединены".

"В общем, должны были бы собрать заседание фракций и официально представить кандидатуры потенциальных министров. Пока ждем. По нашим данным, некоторые сохранят мандат, некоторых ждет повышение, некоторые уйдут. Неделя обещает быть насыщенной", - сказал один из парламентариев.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить обновленный состав правительства Украины, инициировав масштабные изменения в Кабинете министров.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, премьер-министр Денис Шмыгаль, вероятно, покинет пост, а во главе правительства станет первый вице-премьер Юлия Свириденко.

В то же время, по информации народного депутата Ярослава Железняка, Шмыгаль может перейти на новую должность - возглавить Министерство обороны вместо Рустема Умерова, который, по словам парламентария, готовится к отставке.

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Об источнике: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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