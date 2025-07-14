Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

Верховная Рада 16-17 июля планирует рассмотреть отставки и новые назначения в Кабмине, таким образом перезагрузка правительства займет два дня, отмечают СМИ.

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Когда Рада проголосует за состав нового правительства / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Кабмин

О чем говорится в материале:

Верховная рада рассмотрит отставки некоторых министров 16 июля

Голосовать за назначение обновленного состава правительства будут 17 июля

Верховная Рада в ближайшие дни будет рассматривать кадровые изменения в Кабинете Министров, речь идет как об увольнении, так и о новых назначениях чиновников. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники среди народных депутатов.

Один из парламентариев на условиях анонимности сообщил, что уже вскоре Верховная Рада начнет переформатирование Кабмина.

видео дня

По его словам, голосование за отставку некоторых министров предварительно запланировано на среду, 16 июля, а назначение новых чиновников могут состояться на следующий день - 17 июля.

В то же время другой источник отметил, что окончательного списка должностных лиц, которых планируют уволить или назначить, пока нет.

Хотя разговоры о возможных изменениях продолжались давно, конкретики до сих пор не хватает.

Кроме того, источники не исключают, что "некоторые мандаты могут быть объединены".

"В общем, должны были бы собрать заседание фракций и официально представить кандидатуры потенциальных министров. Пока ждем. По нашим данным, некоторые сохранят мандат, некоторых ждет повышение, некоторые уйдут. Неделя обещает быть насыщенной", - сказал один из парламентариев.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить обновленный состав правительства Украины, инициировав масштабные изменения в Кабинете министров.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, премьер-министр Денис Шмыгаль, вероятно, покинет пост, а во главе правительства станет первый вице-премьер Юлия Свириденко.

В то же время, по информации народного депутата Ярослава Железняка, Шмыгаль может перейти на новую должность - возглавить Министерство обороны вместо Рустема Умерова, который, по словам парламентария, готовится к отставке.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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