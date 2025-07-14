В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

Некоторые виды сигарет подорожали сразу на 31,3%.

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Как изменились цены на сигареты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

За год сигареты подорожали на 30 гривен

Это произошло из-за повышения акцизного налога

Цены на алкогольные напитки также повысились

Цены на табачные изделия в Украине за год выросли в среднем более чем на 30 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным, по состоянию на июнь 2025 года пачка сигарет подорожала за год:

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сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 33,1% до 106,4 гривен за пачку;

сигареты медимум-класса подорожали на 31,3% до 116,5 гривен за пачку;

сигареты премиум-класса подорожали на 27,5% до 135,2 гривен за пачку.

Отмечается, что основной причиной этого скачка стало повышение акцизного налога, заложенное в обновленном законодательстве. Но в дальнейшем табачные изделия будут дорожать медленнее.

Стоит добавить, что в Госстате также рассказали, как изменились цены на алкоголь:

цены на водку выросли на 3,6% до 119,6 гривен за бутылку 0,5 литра;

вина столовые украинских марок подорожали на 8,0% до 120,1 гривен за бутылку 0,7 литра;

пиво подорожало на 12,5% до 36,0 гривен за бутылку 0,5 литра.

Почему растут цены на табачные изделия / Инфографика: Главред

Цены на сигареты - что известно

Как сообщал Главред, европейская комиссия рассматривает возможность значительного повышения налогов на сигареты и табак. В частности, повышение может составить 139% и 258% соответственно.

Стоит добавить, что в декабре 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11090, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия.

Также сообщалось, что минимальная стоимость за пачку сигарет в 2026 году будет установлена на уровне 142,1 гривни.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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