В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

Коротко:
- За год сигареты подорожали на 30 гривен
- Это произошло из-за повышения акцизного налога
- Цены на алкогольные напитки также повысились
Цены на табачные изделия в Украине за год выросли в среднем более чем на 30 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно данным, по состоянию на июнь 2025 года пачка сигарет подорожала за год:
- сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 33,1% до 106,4 гривен за пачку;
- сигареты медимум-класса подорожали на 31,3% до 116,5 гривен за пачку;
- сигареты премиум-класса подорожали на 27,5% до 135,2 гривен за пачку.
Отмечается, что основной причиной этого скачка стало повышение акцизного налога, заложенное в обновленном законодательстве. Но в дальнейшем табачные изделия будут дорожать медленнее.
Стоит добавить, что в Госстате также рассказали, как изменились цены на алкоголь:
- цены на водку выросли на 3,6% до 119,6 гривен за бутылку 0,5 литра;
- вина столовые украинских марок подорожали на 8,0% до 120,1 гривен за бутылку 0,7 литра;
- пиво подорожало на 12,5% до 36,0 гривен за бутылку 0,5 литра.
Цены на сигареты - что известно
Как сообщал Главред, европейская комиссия рассматривает возможность значительного повышения налогов на сигареты и табак. В частности, повышение может составить 139% и 258% соответственно.
Стоит добавить, что в декабре 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11090, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия.
Также сообщалось, что минимальная стоимость за пачку сигарет в 2026 году будет установлена на уровне 142,1 гривни.
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Об источнике: Государственная служба статистики Украины
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