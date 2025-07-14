Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

Первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область - 11 956 гривен.

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Аренда квартир в Украине подорожала / оллаж: Главред, фото: abrakadabra.fun, ema.com.ua

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В каких регионах самые высокие цены на аренду

В каких регионах самые низкие цены на аренду

Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составляла 7 541 грн. Таким образом с начала года цены выросли на примерно 4,5%. Об этом говорится в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область - 11 956 гривен. Второе место заняла Львовская область, там стоимость аренды выросла до 10 942 гривни. На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала до 10 280 гривен.

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При этом столица занимает четвертое место по стоимости. В Киеве аренда составляет 9 777 гривен.

Отмечается, что самые низкие цены на аренду однокомнатной квартиры в Харьковской (3 942 гривни), Запорожской (3 684 гривни) и Херсонской (3 243 гривни) областях.

Цены на жилье в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них выросла на 3,61%, или почти 2 000 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растут цены на рынке первичной недвижимости. Ощутимо подорожали квартиры в большинстве регионов Украины. В частности цены на квартиры в новостройках больше всего выросли в Черниговской и Житомирской областях - на 8%.

Накануне стало известно, что в Украине сразу в нескольких городах увеличились ценники на аренду однокомнатных квартир. Речь идет о Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Ровно и Хмельницком.

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