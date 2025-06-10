На первом месте не столица: где в Украине больше всего подскочили цены на квартиры

Главное:
- Цены на недвижимость в Украине поднялись
- Дороже всего квадратный метр обходится в Киеве и двух западных областях
- В прифронтовых регионах квартиры в новостройках стоят меньше всего
В Украине стремительно растут цены на рынке первичной недвижимости. Ощутимо подорожали квартиры в большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные портала DIM.RIA.
Сообщается, что цены на квартиры в новостройках больше всего выросли в Черниговской и Житомирской областях - на 8%. Третье место занимает Киевщина с показателем роста стоимости квартир в 6%.
При этом среднерыночная стоимость квартир в вышеупомянутых регионах не является самой высокой в Украине. Первую строчку занимает Киев, где квадратный метр в среднем стоит 1409 долларов.
Следующими в рейтинге идут Закарпатская и Львовская области, где квадратный метр стоит по 1120 долларов.
В то же время самые дешевые квартиры можно купить в прифронтовых областях - Запорожской, Сумской и Николаевской.
Цены на жилье в Украине - последние новости
Ранее стало известно, что с начала года в Украине заметно подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема.
Накануне сообщалось, что в Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них выросла на 3,61%, или почти 2 000 грн.
Напомним, Главред писал, что в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли аж на 11,2%.
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Что такое DIM.RIA?
DIM.RIA - украинский сайт по продаже и аренде всех типов недвижимости от частных лиц, застройщиков и агентств недвижимости. Сайт и соответствующая торговая марка является проектом эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, пишет Википедия.
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