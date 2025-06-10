На первом месте не столица: где в Украине больше всего подскочили цены на квартиры

Хотя стоимость жилья в Киеве остается самой высокой, подорожали квартиры больше всего в двух других регионах.

https://glavred.info/economics/na-pervom-meste-ne-stolica-gde-v-ukraine-bolshe-vsego-podskochili-ceny-na-kvartiry-10672133.html Ссылка скопирована

Цены на жилье в Украине продолжают расти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Цены на недвижимость в Украине поднялись

Дороже всего квадратный метр обходится в Киеве и двух западных областях

В прифронтовых регионах квартиры в новостройках стоят меньше всего

В Украине стремительно растут цены на рынке первичной недвижимости. Ощутимо подорожали квартиры в большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные портала DIM.RIA.

Сообщается, что цены на квартиры в новостройках больше всего выросли в Черниговской и Житомирской областях - на 8%. Третье место занимает Киевщина с показателем роста стоимости квартир в 6%.

видео дня

При этом среднерыночная стоимость квартир в вышеупомянутых регионах не является самой высокой в Украине. Первую строчку занимает Киев, где квадратный метр в среднем стоит 1409 долларов.

Следующими в рейтинге идут Закарпатская и Львовская области, где квадратный метр стоит по 1120 долларов.

В то же время самые дешевые квартиры можно купить в прифронтовых областях - Запорожской, Сумской и Николаевской.

Цены на жилье в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что с начала года в Украине заметно подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема.

Накануне сообщалось, что в Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них выросла на 3,61%, или почти 2 000 грн.

Напомним, Главред писал, что в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли аж на 11,2%.

Больше новостей:

Что такое DIM.RIA? DIM.RIA - украинский сайт по продаже и аренде всех типов недвижимости от частных лиц, застройщиков и агентств недвижимости. Сайт и соответствующая торговая марка является проектом эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред