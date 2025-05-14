Цены на аренду квартир резко 'подскочили': в каких областях дороже всего

Кратко:
- Стоимость аренды жилья снова выросла
- С начала года цены выросли уже на 3,1%
- На первом месте по стоимости аренды - Закарпатская область
С начала года в Украине подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема. Об этом говорится в отчете Госстата.
Отмечается, что средняя месячная плата за аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составляла 7 446 гривен. С начала года цены выросли уже на 3,1%.
Согласно данным, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 888 гривен (+1,0%).
Львовская область на втором месте. Там стоимость выросла на 3,7% до 10 833 гривен.
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% до 10 263 гривен.
Кроме того, в Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9 777 гривен. Поэтому столица сохраняет четвертое место по стоимости.
В то же время, самые низкие цены на аренду жилья в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 666 гривен) и Николаевской (3 908 гривен) областях.
Стоимость аренды квартир в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в апреле стоимость аренды жилья упала в Кировоградской области. Сумма снизилась на 26%.
Также известно, что больше всего за аренду 1-комнатной квартиры придется заплатить в Ужгороде - там на такие жилищные расходы уйдет сразу 76% среднего месячного заработка.
В то же время, стоимость аренды жилья в Киеве за последние полгода упала более чем на четверть. С сентября 2024 года квартиры в целом подешевели на 26,2% (с 24 396 грн до 18 000 грн).
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