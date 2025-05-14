Цены на аренду квартир резко 'подскочили': в каких областях дороже всего

Стоимость аренды относительно высока в западных и некоторых центральных областях Украины.

https://glavred.info/economics/ceny-na-arendu-kvartir-rezko-podskochili-v-kakih-oblastyah-dorozhe-vsego-10664582.html Ссылка скопирована

Стоимость аренды квартир в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Стоимость аренды жилья снова выросла

С начала года цены выросли уже на 3,1%

На первом месте по стоимости аренды - Закарпатская область

С начала года в Украине подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема. Об этом говорится в отчете Госстата.

Отмечается, что средняя месячная плата за аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составляла 7 446 гривен. С начала года цены выросли уже на 3,1%.

видео дня

Согласно данным, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 888 гривен (+1,0%).

Львовская область на втором месте. Там стоимость выросла на 3,7% до 10 833 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% до 10 263 гривен.

Кроме того, в Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9 777 гривен. Поэтому столица сохраняет четвертое место по стоимости.

В то же время, самые низкие цены на аренду жилья в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 666 гривен) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Стоимость аренды квартир в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в апреле стоимость аренды жилья упала в Кировоградской области. Сумма снизилась на 26%.

Также известно, что больше всего за аренду 1-комнатной квартиры придется заплатить в Ужгороде - там на такие жилищные расходы уйдет сразу 76% среднего месячного заработка.

В то же время, стоимость аренды жилья в Киеве за последние полгода упала более чем на четверть. С сентября 2024 года квартиры в целом подешевели на 26,2% (с 24 396 грн до 18 000 грн).

Читайте также:

Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред