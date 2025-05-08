Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

В то же время в одной из областей стоимость аренды жилья резко выросла.

https://glavred.info/economics/ceny-na-arendu-kvartir-rezko-upali-v-2-oblastyah-kak-izmenilas-stoimost-po-ukraine-10662857.html Ссылка скопирована

Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях резко упала стоимость аренды жилья

В какой области Украины существенно подорожала аренда квартир

В Украине в апреле по сравнению с мартом этого года в большинстве областей незначительно изменилась стоимость аренды жилья - цены колебались в пределах нескольких процентов. Однако в нескольких регионах произошло значительное снижение цены.

Речь идет о Кировоградской области, где стоимость аренды жилья упала на 26%, и Херсонской области, где эта сумма снизилась на 22%. Об этом отмечается в аналитике сайта DIM.RIA.

видео дня

Согласно приведенным данным, дороже всего арендовать жилье в Киеве. В столице Украины стоимость аренды в апреле составила 17,5 тыс. грн, что на 2% меньше по сравнению с мартом. Самым дорогим в этом плане районом остается Печерский - там в среднем аренда 1-комнатной квартиры обойдется в 22,6 тысячи гривен, а дешевле всего можно арендовать такую квартиру в Деснянском районе - в среднем 10,5 тыс. грн.

По всем областям Украины показатель стоимости аренды жилья в основном колебался в пределах нескольких процентов в течение месяца. Только в Херсонской и Кировоградской областях было значительное падение стоимости аренды, а в Полтавской области - значительный рост (на 10%).

Ранее Главред рассказывал, в каком городе Украины самая дорогая аренда квартир - она "съедает" 76% от зарплаты. В ряде городов Украины за аренду жилья придется отдать ¾ среднего месячного заработка.

Также ранее сообщалось, что в Киеве упали цены на аренду квартир - стало известно, какая стоимость жилья в марте. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред