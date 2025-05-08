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Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

Алёна Воронина
8 мая 2025, 14:47
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В то же время в одной из областей стоимость аренды жилья резко выросла.
Квартиры, дом, деньги
Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких областях резко упала стоимость аренды жилья
  • В какой области Украины существенно подорожала аренда квартир

В Украине в апреле по сравнению с мартом этого года в большинстве областей незначительно изменилась стоимость аренды жилья - цены колебались в пределах нескольких процентов. Однако в нескольких регионах произошло значительное снижение цены.

Речь идет о Кировоградской области, где стоимость аренды жилья упала на 26%, и Херсонской области, где эта сумма снизилась на 22%. Об этом отмечается в аналитике сайта DIM.RIA.

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Согласно приведенным данным, дороже всего арендовать жилье в Киеве. В столице Украины стоимость аренды в апреле составила 17,5 тыс. грн, что на 2% меньше по сравнению с мартом. Самым дорогим в этом плане районом остается Печерский - там в среднем аренда 1-комнатной квартиры обойдется в 22,6 тысячи гривен, а дешевле всего можно арендовать такую квартиру в Деснянском районе - в среднем 10,5 тыс. грн.

По всем областям Украины показатель стоимости аренды жилья в основном колебался в пределах нескольких процентов в течение месяца. Только в Херсонской и Кировоградской областях было значительное падение стоимости аренды, а в Полтавской области - значительный рост (на 10%).

Ранее Главред рассказывал, в каком городе Украины самая дорогая аренда квартир - она "съедает" 76% от зарплаты. В ряде городов Украины за аренду жилья придется отдать ¾ среднего месячного заработка.

Также ранее сообщалось, что в Киеве упали цены на аренду квартир - стало известно, какая стоимость жилья в марте. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен.

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