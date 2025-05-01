Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

Алёна Воронина
1 мая 2025, 15:52обновлено 1 мая, 17:04
231
Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.
Цена на популярный продукт 'взлетела до небес': сколько украинцам придется платить
Цена на популярный продукт резко выросла/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

  • В Украине существенно выросли цены на свинину
  • На рост цены повлияло начало сезона пикников
  • Стало известно, сколько придется платить за этот продукт в магазинах

Цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше.

В прошлом месяце свиную лопатку или бедро в супермаркетах можно было приобрести по акции за 150-160 грн/кг. С наступлением сезона пикников акций стало меньше, и украинцам придется за такой продукт отдать не менее 200 грн/кг. Об этом сообщает "ПроАгро Групп".

видео дня

Если в марте цена на ребра и грудинку, которые считаются традиционно самыми дешевыми продуктами свинины, колебались в пределах 180-190 грн/кг, то по состоянию на конец апреля цена на такую продукцию составляет от 199 грн/кг.

Также примерно на 15 грн за месяц подорожал и килограмм подчеревины - сейчас средняя цена на нее составляет 215 грн/кг.

Больше всего выросла цена на свиной ошеек. Если в марте он стоил в пределах 260-280 грн/кг, то теперь цены на него уже составляют 320-345 грн.

"Где-то посередине между ребрами и ошейком заняли позицию цены на свиную лопатку - сейчас ее можно купить по 220-240 грн./кг, тогда как в марте она стоила 190-200 грн./кг. При этом трудно выделить какую-то одну причину текущего подорожания свинины. Кумулятивный эффект на рост цен оказали общая инфляция, сезонный фактор, сокращение предложения, дальнейшее распространение АЧС", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине рекордно подорожал популярный фрукт. В Украине резко подорожали фрукты, а стоимость некоторых из них побила все рекорды.

Также ранее сообщалось, что в Украине обвалилась цена на базовый овощ. Аналитики прогнозируют, что цена на овощ будет снижаться и в дальнейшем.

Напомним, стало известно, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо свинина продукт продукты питания цены на продукты красное мясо
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

16:31Война
Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:52Экономика
Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

15:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Последние новости

17:04

Цена летит в пропасть: на украинском рынке рекордно дешевеет популярный овощ

17:03

Что можно сделать из малины, кроме варенья: раскрыта невероятная польза плодовВидео

16:38

РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий

16:31

Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

16:29

Кому вредна корица: эксперты рассказали, чем опасна популярная специя

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - СунгуровскийВойна в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский
16:17

Можно ли снимать обувь в самолете: ошибаются даже опытные путешественники

15:54

McDonald's заменяет Биг Тейсти: почему на самом деле культовый бургер исчез из меню

15:52

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:35

Тихий "вампир" в доме: куда категорически нельзя ставить кактусы по фэн-шуйВидео

Реклама
15:33

Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

15:31

Три различия между котами найдет только гений: невероятная загадка для самых умных

15:18

Куда поставить холодильник в маленькой кухне – советы эксперта

15:17

Стало известно, почему Бейонсе не показывает своего младшего сына

15:14

Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины

15:05

Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающимимнение

14:49

Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали

14:49

Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афереВидео

14:18

Татьяна Пискарева: "За рубежом мы давали жару россиянам"

14:09

Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

13:58

Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

Реклама
13:54

В Украине "выдавали" фальшивые гривны: к каким купюрам стоит быть внимательнее

13:51

Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют

13:46

На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

13:35

Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

13:34

"Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

13:24

Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето

12:57

Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФФото

12:48

Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматриваетВидео

12:37

"Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии

12:37

РФ может открыть "второй фронт": Сунгуровский оценил, где и когда Путин начнет атаку

12:35

Украине грозит новая российская атака в ближайшие дни: какой город в опасности

12:34

Доллар подорожает: стало известно, сколько будет стоить валюта в мае 2025-го

12:09

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

12:06

В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые

11:46

Чем отмыть краску для волос с кожи: копеечное средство для идеальной красоты

11:45

Жена Виктора Павлика в слезах заговорила о второй беременности

11:44

Трамп хочет сделку с "другом Владимиром": почему США не нужно поражение РФ

11:39

Способен ли Трамп юридически признать Крым российским: назван важный нюанс

11:31

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

11:28

Китайский гороскоп на завтра 2 мая: Драконам - боль, Собакам - гнев

Реклама
10:57

Бензин со спиртом уже на АЗС: эксперты предупредили о росте цен и опасности для автоВидео

10:41

Впервые с момента возвращения Трампа: в США одобрили продажу оружия Украине

10:39

Мир или 500% пошлины: в Сенате придумали, как принудить Путина закончить войну

10:19

Потап выбрал новую страну - что сделал рэпер и чем теперь будет заниматься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:54

Что посадить вдоль забора: яркая живая изгородь поразит даже соседей

09:52

Трамп сделал первое заявление после подписания соглашения об ископаемых - детали

09:38

Новые детали переговоров: Украина готова частично согласиться на требования РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 мая: Ракам - приятный сюрприз, Козерогам - успех

09:11

Предательница Регина Тодоренко покинула РФ вместе с семьей - причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять