Цена на популярный продукт 'взлетела до небес': сколько украинцам придется платить

Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

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Цена на популярный продукт резко выросла/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

В Украине существенно выросли цены на свинину

На рост цены повлияло начало сезона пикников

Стало известно, сколько придется платить за этот продукт в магазинах

Цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше.

В прошлом месяце свиную лопатку или бедро в супермаркетах можно было приобрести по акции за 150-160 грн/кг. С наступлением сезона пикников акций стало меньше, и украинцам придется за такой продукт отдать не менее 200 грн/кг. Об этом сообщает "ПроАгро Групп".

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Если в марте цена на ребра и грудинку, которые считаются традиционно самыми дешевыми продуктами свинины, колебались в пределах 180-190 грн/кг, то по состоянию на конец апреля цена на такую продукцию составляет от 199 грн/кг.

Также примерно на 15 грн за месяц подорожал и килограмм подчеревины - сейчас средняя цена на нее составляет 215 грн/кг.

Больше всего выросла цена на свиной ошеек. Если в марте он стоил в пределах 260-280 грн/кг, то теперь цены на него уже составляют 320-345 грн.

"Где-то посередине между ребрами и ошейком заняли позицию цены на свиную лопатку - сейчас ее можно купить по 220-240 грн./кг, тогда как в марте она стоила 190-200 грн./кг. При этом трудно выделить какую-то одну причину текущего подорожания свинины. Кумулятивный эффект на рост цен оказали общая инфляция, сезонный фактор, сокращение предложения, дальнейшее распространение АЧС", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине рекордно подорожал популярный фрукт. В Украине резко подорожали фрукты, а стоимость некоторых из них побила все рекорды.

Также ранее сообщалось, что в Украине обвалилась цена на базовый овощ. Аналитики прогнозируют, что цена на овощ будет снижаться и в дальнейшем.

Напомним, стало известно, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

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