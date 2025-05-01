Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афере

Несколько неосторожных действий в сети - и деньги с банковской карты могут исчезнуть. Мошенники придумали новую схему, как обманывать украинцев.

https://glavred.info/economics/ukraincy-mogut-poteryat-dengi-iz-za-neostorozhnosti-stalo-izvestno-ob-opasnoy-afere-10660871.html Ссылка скопирована

Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин с видео

Кратко:

В сети распространяется новая мошенническая схема

Мошенники выманивают деньги у украинцев, обещая помощь в 4 тыс. грн от Красного Креста

На самом деле видео фейковое - оно создано искусственным интеллектом

В сети набирает распространение новая мошенническая схема - мошенники пытаются выманить деньги у украинцев, обещая им "денежную помощь" от Красного Креста в размере 4000 грн.

Соответствующее фейковое видео, которое направлено на обман украинцев, распространяется в TikTok. В видеоролике, который на самом деле был создан искусственным интеллектом, людям "обещают" якобы выплатить денежную помощь, но для этого, мол, им нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. О такой опасной схеме предупредили в украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

В видео говорится о том, что якобы украинцы могут получить по 4000 грн в рамках программы "Перезагрузка", которую будто бы реализует Украинский Красный Крест. Для якобы получения средств просят перейти по ссылке, где нужно будет ввести банковские реквизиты, включая номер карты, срок действия и CVV-код. На самом деле это типичный пример фишинговой атаки, цель которой - получить доступ к вашим деньгам.

"В TikTok распространяется видео о якобы выплатах украинцам по 4 тысячи гривен от Красного Креста. Чтобы "получить деньги", пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести свои банковские данные. На самом деле это мошенническая схема, цель которой - выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами. Видео создано с помощью ИИ, а информация, которую оно содержит, является фейковой", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что ни в коем случае нельзя переходить по таким ссылкам и вводить свои банковские данные. Это может закончиться потерей собственных средств.

Важно помнить, что настоящие программы помощи всегда публикуются только на официальных ресурсах. При этом ни одна реальная инициатива по оказанию финансовой помощи не будет просить ввести данные собственных банковских карточек на сторонних сайтах.

Никогда нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Также нельзя вводить свои банковские данные на непроверенных сайтах.

Смотрите видео о том, как мошенники манипулируют нами в сети и как противодействовать им:

Как уберечься от мошенников - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине "выдавали" фальшивые гривны - стало известно, к каким купюрам стоит быть внимательнее. Мошенника, который продавал украинцам фальшивые гривны, задержали правоохранители. В НБУ сообщили важную информацию.

Ранее Главред сообщал, что мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения - как не стать жертвой. "Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы в сообщениях указывают на мошенничество. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров. В ЦПД призвали ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.

Также ранее сообщалось, что деньги в опасности - украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Мошенники придумали новую схему для завладения личными данными и средствами клиентов ПриватБанка.

Напомним, с украинцев сдирают деньги за коммуналку - что известно о мошеннической схеме. Многие украинцы отдали деньги за коммунальные услуги не в те руки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред