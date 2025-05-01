Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афере

Алёна Воронина
1 мая 2025, 14:49
1423
Несколько неосторожных действий в сети - и деньги с банковской карты могут исчезнуть. Мошенники придумали новую схему, как обманывать украинцев.
Деньги, мошенники
Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин с видео

Кратко:

  • В сети распространяется новая мошенническая схема
  • Мошенники выманивают деньги у украинцев, обещая помощь в 4 тыс. грн от Красного Креста
  • На самом деле видео фейковое - оно создано искусственным интеллектом

В сети набирает распространение новая мошенническая схема - мошенники пытаются выманить деньги у украинцев, обещая им "денежную помощь" от Красного Креста в размере 4000 грн.

Соответствующее фейковое видео, которое направлено на обман украинцев, распространяется в TikTok. В видеоролике, который на самом деле был создан искусственным интеллектом, людям "обещают" якобы выплатить денежную помощь, но для этого, мол, им нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. О такой опасной схеме предупредили в украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

В видео говорится о том, что якобы украинцы могут получить по 4000 грн в рамках программы "Перезагрузка", которую будто бы реализует Украинский Красный Крест. Для якобы получения средств просят перейти по ссылке, где нужно будет ввести банковские реквизиты, включая номер карты, срок действия и CVV-код. На самом деле это типичный пример фишинговой атаки, цель которой - получить доступ к вашим деньгам.

"В TikTok распространяется видео о якобы выплатах украинцам по 4 тысячи гривен от Красного Креста. Чтобы "получить деньги", пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести свои банковские данные. На самом деле это мошенническая схема, цель которой - выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами. Видео создано с помощью ИИ, а информация, которую оно содержит, является фейковой", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что ни в коем случае нельзя переходить по таким ссылкам и вводить свои банковские данные. Это может закончиться потерей собственных средств.

Важно помнить, что настоящие программы помощи всегда публикуются только на официальных ресурсах. При этом ни одна реальная инициатива по оказанию финансовой помощи не будет просить ввести данные собственных банковских карточек на сторонних сайтах.

Никогда нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Также нельзя вводить свои банковские данные на непроверенных сайтах.

Смотрите видео о том, как мошенники манипулируют нами в сети и как противодействовать им:

Как уберечься от мошенников - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине "выдавали" фальшивые гривны - стало известно, к каким купюрам стоит быть внимательнее. Мошенника, который продавал украинцам фальшивые гривны, задержали правоохранители. В НБУ сообщили важную информацию.

Ранее Главред сообщал, что мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения - как не стать жертвой. "Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы в сообщениях указывают на мошенничество. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров. В ЦПД призвали ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.

Также ранее сообщалось, что деньги в опасности - украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Мошенники придумали новую схему для завладения личными данными и средствами клиентов ПриватБанка.

Напомним, с украинцев сдирают деньги за коммуналку - что известно о мошеннической схеме. Многие украинцы отдали деньги за коммунальные услуги не в те руки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мошенники мошенничество новости Украины деньги
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:52Экономика
Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

15:33Украина
Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающими

Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающими

15:05Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Когда закончится война в Украине: названа ключевая дата завершения обстрелов

Когда закончится война в Украине: названа ключевая дата завершения обстрелов

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Последние новости

15:54

McDonald's заменяет Биг Тейсти: почему на самом деле культовый бургер исчез из меню

15:52

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:35

Тихий "вампир" в доме: куда категорически нельзя ставить кактусы по фэн-шуйВидео

15:33

Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

15:31

Три различия между котами найдет только гений: невероятная загадка для самых умных

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - СунгуровскийВойна в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский
15:18

Куда поставить холодильник в маленькой кухне – советы эксперта

15:17

Стало известно, почему Бейонсе не показывает своего младшего сына

15:14

Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины

15:05

Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающимимнение

Реклама
14:49

Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали

14:49

Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афереВидео

14:18

Татьяна Пискарева: "За рубежом мы давали жару россиянам"

14:09

Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

13:58

Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

13:54

В Украине "выдавали" фальшивые гривны: к каким купюрам стоит быть внимательнее

13:51

Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют

13:46

На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

13:35

Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

13:34

"Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

13:24

Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето

Реклама
12:57

Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФФото

12:48

Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматриваетВидео

12:37

"Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии

12:37

РФ может открыть "второй фронт": Сунгуровский оценил, где и когда Путин начнет атаку

12:35

Украине грозит новая российская атака в ближайшие дни: какой город в опасности

12:34

Доллар подорожает: стало известно, сколько будет стоить валюта в мае 2025-го

12:09

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

12:06

В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые

11:46

Чем отмыть краску для волос с кожи: копеечное средство для идеальной красоты

11:45

Жена Виктора Павлика в слезах заговорила о второй беременности

11:44

Трамп хочет сделку с "другом Владимиром": почему США не нужно поражение РФ

11:39

Способен ли Трамп юридически признать Крым российским: назван важный нюанс

11:31

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

11:28

Китайский гороскоп на завтра 2 мая: Драконам - боль, Собакам - гнев

10:57

Бензин со спиртом уже на АЗС: эксперты предупредили о росте цен и опасности для автоВидео

10:41

Впервые с момента возвращения Трампа: в США одобрили продажу оружия Украине

10:39

Мир или 500% пошлины: в Сенате придумали, как принудить Путина закончить войну

10:19

Потап выбрал новую страну - что сделал рэпер и чем теперь будет заниматься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:54

Что посадить вдоль забора: яркая живая изгородь поразит даже соседей

Реклама
09:52

Трамп сделал первое заявление после подписания соглашения об ископаемых - детали

09:38

Новые детали переговоров: Украина готова частично согласиться на требования РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 мая: Ракам - приятный сюрприз, Козерогам - успех

09:11

Предательница Регина Тодоренко покинула РФ вместе с семьей - причина

09:07

Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

08:35

Сколько территорий Украины попали в оккупацию за апрель: в DeepState назвали цифры

08:19

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

08:10

Зачем Путину трехдневное "перемирие"?мнение

08:00

За путинистку Валерию возьмется СБУ - что она вытворила

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять