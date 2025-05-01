Доллар подорожает: стало известно, сколько будет стоить валюта в мае 2025-го

Каким может быть курс доллара в мае этого года? Эксперт рассказал, что повлияет на изменения в стоимости этой валюты.

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Стало известно, сколько будет стоить валюта в мае 2025-го/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Как может измениться цена на доллар в мае 2025 года

Что повлияет на изменение стоимости доллара

Курс доллара в Украине в мае 2025-го может вырасти. Ситуация на валютном рынке нашего государства в последний месяц весны будет зависеть прежде всего от экономических факторов.

Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина. Среди факторов, которые повлияют на курс доллара, он прежде всего назвал ожидаемую отмену большинства экономических преференций Евросоюза для украинских товаров, которая может произойти в июне, и пик роста потребительских цен.

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"Мы предполагаем, что в мае они могут вырасти в пределах 1,5%. Поэтому вполне возможно, что НБУ будет принимать меры для поддержки национальной валюты", - сказал он.

Лесовой отметил, что также не стоит исключать влияние подписания ресурсного соглашения с США (Украина подписала это соглашение с США 30 апреля - ред.).

Также он отметил, что весомым станет косвенный фактор - возможное прекращение или приостановление войны в Украине.

Как может измениться курс доллара в мае

По словам эксперта, изменения курса доллара в Украине в мае будут заметными, однако не слишком сенсационными.

Он отметил, что в прошлом году наиболее активные курсовые изменения в 2024 году происходили именно весной. Совокупно в апреле-мае курс доллара вырос с 39 гривен до 40,5 гривен - более чем на 3,8%.

Эксперт отметил - вполне возможно, что во второй половине мая официальный курс доллара может вырасти в среднем на 1%. По итогам месяца официальный курс ожидается на уровне 41,6-42 грн/доллар.

"Таким образом, май может стать очень важным месяцем для валютного рынка: с одной стороны, это кульминационный месяц для потребительских цен, а с другой, - могут существенно измениться условия для украинских производителей, экспортирующих свою продукцию в ЕС. Также к этим экономическим пунктам стоит добавить фактор "военной" неопределенности. Однако у регулятора достаточно рычагов, чтобы удержать ситуацию на приемлемом уровне и обезопасить валютный рынок от стремительных изменений", - подытожил Лесовой.

Курс доллара в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май. Эксперт рассказал, что именно может повлиять на резкое падение гривны.

Также начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что будет с долларом в ближайшее время - банкир ответил, ждать ли крутого пике. Эксперт спрогнозировал сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 4 мая.

Напомним, доллар и евро пошли вниз - каким будет курс валют в первый день мая. В Украине курс доллара падает уже третьи сутки.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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