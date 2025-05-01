Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства.

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Бессент назвал подписанный договор историческим соглашением / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, president.gov.ua ​

Главные тезисы:

США привержены завершению войны в Украине

Будет создан Инвестиционный фонд восстановления США и Украины

Те, кто поддерживал агрессию РФ, не смогут получить выгоду от восстановления Украины

Соединенные Штаты Америки подписали с Украиной соглашение по украинским полезным ископаемым. Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами.

"Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое основывает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины", - цитирует Бессента Минфин США.

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"В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов предоставил обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины", - добавил министр финансов США.

По его словам, под руководством президента США Дональда Трампа американский Минфин и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) "будут работать вместе с правительством Украины, чтобы завершить программное управление и продвигать это важное партнерство".

Бессент также напомнил слова Трампа о приверженности со стороны Штатов содействию прекращению "этой жестокой и бессмысленной войны".

"Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине", - говорится в заявлении.

Также Бессент добавил "для ясности", что ни государству, ни лицу, которое "финансировало или поставляло российскую военную машину - будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины".

"И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа", - резюмировал глава Минфина США.

Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о минералах - последние новости

Как сообщал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл основные детали соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

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