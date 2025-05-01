Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

Анна Ярославская
1 мая 2025, 07:42
494
И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства.
Свириденко, Бессент, Украина, США
Бессент назвал подписанный договор историческим соглашением / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, president.gov.ua ​

Главные тезисы:

  • США привержены завершению войны в Украине
  • Будет создан Инвестиционный фонд восстановления США и Украины
  • Те, кто поддерживал агрессию РФ, не смогут получить выгоду от восстановления Украины

Соединенные Штаты Америки подписали с Украиной соглашение по украинским полезным ископаемым. Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами.

"Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое основывает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины", - цитирует Бессента Минфин США.

видео дня

"В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов предоставил обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины", - добавил министр финансов США.

По его словам, под руководством президента США Дональда Трампа американский Минфин и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) "будут работать вместе с правительством Украины, чтобы завершить программное управление и продвигать это важное партнерство".

Бессент также напомнил слова Трампа о приверженности со стороны Штатов содействию прекращению "этой жестокой и бессмысленной войны".

"Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине", - говорится в заявлении.

Также Бессент добавил "для ясности", что ни государству, ни лицу, которое "финансировало или поставляло российскую военную машину - будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины".

"И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа", - резюмировал глава Минфина США.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о минералах - последние новости

Как сообщал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл основные детали соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Свириденко новости Украины Соглашение о полезных ископаемых
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico

Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico

09:07Политика
Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский

09:00Интервью
Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

08:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Собакам - обида, Петухам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Собакам - обида, Петухам - разочарование

Последние новости

09:07

Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

09:00

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский

08:35

Сколько территорий Украины попали в оккупацию за апрель: в DeepState назвали цифры

08:19

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
08:10

Зачем Путину трехдневное "перемирие"?мнение

08:00

За путинистку Валерию возьмется СБУ - что она вытворила

07:42

Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

07:10

Математическая головоломка, которая запутает даже гениев: какое число после равно

Реклама
06:51

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - раненыФото

06:10

Есть хорошая и плохая новость о Трампемнение

05:33

Решающий момент для вкуса блюда: когда надо добавлять соль в холодец

05:00

Карма в мае на стороне ТОП-3 знаков: каких счастливчиков ждет нереальный успех

04:30

Выполняет две функции: водителям рассказали об "удобном символе" на панели авто

04:02

Какое первое название киви: как сначала называли фрукт и почему его переименовалиВидео

03:33

Парад Путина под угрозой: в Раде говорят о возможности удара по Красной площади

03:30

Что делать, когда на пороге появилась лягушка: священник удивил ответом

02:26

Нужна "маленькая победоносная война": где может начаться новый конфликтВидео

01:30

Меган Маркл раскрыла значение странного прозвища, которое дала принцу Гарри

00:54

Украина подписала соглашение с США: СМИ объяснили, почему это важно для экономики

Реклама
00:42

Одесса в огне: город под массированной атакой Шахедов

00:37

Сборная Украины разгромила Румынию: украинцы шокировала хозяев чемпионатаВидео

00:12

Кабмин согласовал условия сделки с США: прибыли будут инвестировать в экономику

30 апреля, среда
23:56

Что делать, если чешется левая рука: простые действия, которые притянут больше денегВидео

23:44

Гэри Олдмен впервые признался, почему уже 30 лет ему стыдно перед Деми Мур

23:38

От пятен не останется и следа: как очистить подушку без стиральной машины

23:04

Грязь сама слетает за секунды: чем отмыть пальцы после молодой картошки

22:52

"Момент утешения": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Ватикане

22:51

Злата Огневич резко высказалась об "артистах-однодневках"

22:45

В какие дни недели нельзя убирать: будут финансовые потериВидео

22:24

Беларусь готовится к маневрам: ГПСУ оценивает риск наступления северного соседа

22:21

"Подобен на Захура": Камалия приоткрыла тайну своей личной жизни

21:38

"Кто держит оборону": певец Юлик поразил своим публичным обращением

21:34

"Это непростое время": Путин признал присутствие ВСУ в Курской области

21:29

Денисенко приписывают роман с известным режиссером: реакция "любовников"

21:11

Как убрать суперклей с рук: эффективные домашние методы

20:46

Худшие мужчины по знаку зодиака: кто возглавил антирейтингВидео

20:34

Летнее наступление России: эксперт четко ответил, есть ли угроза для Днепра

20:33

Изумрудные светофоры и не только, что изменится на дорогах с мая: подробности

19:51

Некоторым родителям немного облегчили жизнь: кому закон разрешил работать онлайн

Реклама
19:42

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

19:34

Война на территории РФ: названы важнейшие цели операций ВСУ

19:34

Москва намекнула на компромисс: Кремль готов обсудить присутствие США на ЗАЭС

19:17

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

19:05

Почти 33 млн гривен: София Ротару избавилась от элитной недвижимости с Москве

19:00

США могут выдвинуть России жесткий ультиматум и поставить Путина на растяжкумнение

18:54

США неожиданно выставили Украине условие по соглашению об ископаемых - FT

18:44

Вниз головой или вверх: как нельзя мыть голову

18:38

Массированный ракетный удар РФ по Украине 9 мая: Жданов сделал важное заявление

18:36

С 1 мая АЗС переходят на Е5: эксперт поделился советами по новому бензину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять