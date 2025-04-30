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Соглашение с США будет подписано в ближайшие сутки: названы конечные условия

Юрий Берендий
30 апреля 2025, 16:41обновлено 30 апреля, 17:52
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Премьер-министр раскрыл основные детали соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США и анонсировал подписание документа уже в ближайшие сутки.
Соглашение с США будет подписано в ближайшие сутки: названы конечные условия
Названы основные и конечные условия соглашения с США по ископаемым / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

  • Когда будет подписано соглашение между Украиной и США
  • Кто будет подписывать соглашение об ископаемых от Украины
  • Какие конечные условия соглашения с США о недрах

Украина и США приближаются к подписанию важного соглашения о сотрудничестве в сфере недр. Соглашение между Украиной и США может быть подписано в течение ближайших суток. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По словам премьер-министра, первый вице-премьер Юлия Свириденко находится на пути в Вашингтон.

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"Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами. Действительно, это стратегическое соглашение о создании инвестиционного фонда, партнерского. Это действительно равноправное, хорошее, международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины между правительством Соединенных Штатов, правительством Украины. И как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано, и соответственно мы получаем первый шаг", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что следующим шагом станет подписание еще двух технических исполнительных соглашений о создании фонда, его финансировании и наполнении.

По его словам, сейчас происходит согласование технических деталей перевода документа с английского на украинский, при этом все ключевые положения уже согласованы, а правительство завершило проработку текста соглашения.

"Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны, поэтому правительство технически готово будет в любой момент, как только будет уже окончательная информация от наших коллег из Вашингтона, утвердить данное соглашение и мы будем готовы к его подписанию", - резюмировал он.

Кто будет подписывать соглашение между Украиной и США

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с украинской стороны соглашение подпишет Юлия Свириденко, а с американской - министр финансов США Скотт Бесент. После подписания документ будет возвращен в правительство, которое вместе с сопроводительными материалами направит его в Верховную Раду для ратификации согласно действующему законодательству о международных договорах.

Поскольку это соглашение имеет статус международного договора, оно подлежит обязательному одобрению парламентом. После ратификации документ вступит в силу, и это позволит перейти к подписанию технического соглашения между юридическими лицами Украины и США.

"Сейчас мы определяемся, какие юридические лица будут образовывать непосредственно вот этот фонд, который станет юридическим лицом и будет действовать по тем правилам, которые описаны вот в этом международном соглашении. В Соединенных Штатах другое законодательство, поэтому на этом этапе у них будет достаточно верификации их правительством", - резюмировал Шмыгаль.

Какие условия соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым

"Это соглашение о создании инвестиционного фонда в Украине с 50 на 50 с распределением и долей управления, и долей, которые будут вносить стороны. Соответственно, взносы будут осуществляться в денежной форме", - подчеркнул Шмыгаль.

Один из ключевых аспектов - возможность зачисления США новой военной помощи в качестве взноса в фонд.

"Американская сторона также может зачислять новую военную помощь для Украины как вклад в этот фонд", - отметил глава правительства. Вместе с тем Украина, по словам премьера, сохраняет полный контроль над всеми природными ресурсами.

Он отмечает, что недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда, этого соглашения.

Шмыгаль пояснил, что вклад Украины будет формироваться из новых лицензий и новой ренты на полезные ископаемые.

"Это будет наш вклад - 50% мы будем отдавать в этот фонд деньгами", - сказал он.

Он также отметил, что никакая помощь или долги, предоставленные Украине до подписания соглашения, не учитываются в рамках нового механизма.

"Очень важно: никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения. В соглашение включаются только новые денежные взносы", - акцентировал премьер.

Фонд будет функционировать в течение 10 лет и будет направлен на восстановление страны. Средства будут использоваться для инвестиций в предприятия, развитие добычи, создание производств, а также через соглашения типа "бери или плати". По словам Шмыгаля, это открывает возможность стабильного рынка для украинской продукции.

"Это могут быть как инвестиции капитальные в создание предприятий, так и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам take or pay, то есть оплати и забери, или просто оплачиваешь и хочешь - берешь, хочешь - не берешь".

Еще одним преимуществом соглашения стало освобождение от налогообложения и пошлин для обеих сторон.

"Очень важно, что это соглашение освобождает стороны, которые действуют в рамках этого соглашения, от налогообложения и от пошлин. То есть там нулевые пошлины и нулевые налоги как для американской, так и для украинской стороны", - утверждает он.

Фонд создается правительствами США и Украины, и каждая сторона предоставляет по три представителя в орган управления.

"Правление будет из шести человек, которые работают на равных условиях и между собой договариваются. Это прописано в соглашении. Так будет работать менеджмент - по три представителя от каждой стороны", - пояснил Шмыгаль.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что такое редкоземельные металлы и какие есть в Украине / Инфографика: Главред

Особенностью соглашения стало исключение нормы о разрешении споров согласно американскому законодательству.

"В предыдущем соглашении это было прописано согласно американскому законодательству. Мы это убрали, для того чтобы это соглашение действительно было партнерским".

По словам премьера, фонд обязан в течение десяти лет реинвестировать все доходы исключительно в украинскую экономику.

"В течение 10 лет все доходы фонда обязательно реинвестируются в украинскую экономику, в развитие и восстановление Украины", - сказал премьер.

После этого периода прибыли могут распределяться между сторонами по договоренности.

Шмыгаль опроверг распространенные российской пропагандой фейки о передаче контроля над недрами: "Это соглашение не предусматривает передачи какого-либо права собственности или пользования фонду. Вся собственность на недра, инфраструктуру принадлежит народу Украины и так и будет. Это невозможно по Конституции".

Он также подчеркнул, что соглашение не противоречит курсу на евроинтеграцию.

"Это соглашение никак не может повредить вступлению Украины в Европейский Союз и нашим евроинтеграционным обязательствам. Это также важный момент, который я хотел бы подчеркнуть", - указывает он.

Отдельно Шмыгаль обратил внимание на политическую составляющую. По его словам, соглашение признает роль Украины в глобальной безопасности, через упоминание Будапештского меморандума.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уже в ближайшие дни может заключить соглашение с США по сотрудничеству в сфере природных ресурсов, говорится в материале Bloomberg.

Во время встречи в Вашингтоне 27 апреля с министром финансов США Скоттом Бессентом украинская делегация достигла существенного прогресса в обсуждении договоренностей по полезным ископаемым. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, американская помощь, предоставленная до заключения соглашения, не будет учтена в окончательном документе.

В то же время президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского как можно быстрее подписать стратегическое соглашение по редкоземельным металлам.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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