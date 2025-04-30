Когда возможны переговоры с Россией: в МИД Украины озвучили главное условие

Ключевые тезисы Сибиги:
- Украина готова к мирным переговорам в любом формате
- Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры
Украина готова поддержать переговоры о мире в любом формате при условии, если страна-агрессор Россия согласится на длительное прекращение огня. Соответствующее сообщение опубликовал министр иностранных дел Андрей Сибига в X.
"Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая", - говорится в сообщении.видео дня
Он отметил, что у России есть шанс показать всему миру, что она действительно готова к мирным переговорам. Для этого необходимо лишь согласиться на длительное прекращение огня. Украина, в свою очередь, поддержит соответствующее решение.
"Если Россия готова к прекращению огня на 60 или 90 дней, мы тоже. Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и начать действовать. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - написал глава МИД Украины.
Переговоры по завершению войны - новости по теме
Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен.
Тем временем Россия выдвинула новые "условия" для мира. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в частности, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, мол, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.
Недавно экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны фактически не продвигаются и находятся на уровне осени 2024-го или января текущего года.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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