Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

Анна Ярославская
30 апреля 2025, 06:52
325
Действующий президент США в очередной раз возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника.
Дональд Трамп, Путин
Дональд Трамп сказал, хочет ли Путин мира / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп верит в то, что Путин хочет мира
  • Президент США не стал отвечать, доверяет ли он хозяину Кремля

Президент США Дональд Трамп все еще считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится прекратить войну с Украиной. При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он хозяину Кремля.

На встрече в Овальном кабинете с журналистом ABC News Терри Мораном Трамп предположил, что Путин хотел бы остановить войну.

видео дня

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: "Думаю, хочет".

Президент США добавил, что если бы он не выиграл выборы, то Путин "получил бы всю Украину".

"Если бы не я, я думаю, он (Путин, - ред.) хотел бы захватить всю страну", - сказал Трамп.

Он снова косвенно возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника на посту президента.

Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.

"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", - отметил президент США.

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он Путину.

"Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю... что он уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину", - сказал глава Белого дома.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в связи с празднованием "Дня победы". По его указу, российские войска должны приостановить боевые действия на этот период.

Президент США Дональд Трамп выступает за полное прекращение войны, а не только временное, как это предложил Путин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп разочарован как Путиным, так и Владимиром Зеленским и хочет, чтобы они начали прямой диалог.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что предложение лидера РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая - это якобы "начало прямых переговоров с Киевом".

Как пишет Bloomberg, переговоры, направленные на завершение войны агрессора России против Украины, зашли в тупик. Причина – позиция главы Кремля Владимира Путина, который "требует" полного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

07:30Война
Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

06:52Война
В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

05:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Последние новости

07:30

Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

06:52

Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

06:30

Гороскоп на завтра 1 мая: Весам - успех, Девам - желанный отдых

06:10

После Рима: маленькие поводы для оптимизмамнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
05:27

Кофе на самом деле не бобы и не орех: неожиданная правда о происхождении напитка

05:19

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

05:05

Можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника: священник объяснилВидео

04:50

Винтажный ребус для сверхразумов: найдите хитрую кошку в мастерской за 5 сек

Реклама
04:32

Раскрыт секрет советских телевизоров: почему было 12 каналов, а работали только 2

04:00

Дома в огне, есть погибший: как выглядит Днепр после атаки Шахедов

03:30

Будет оставаться свежим до двух лет: какой ингредиент нужно положить в рисВидео

03:06

За 30 минут 16 "прилетов" и почти 40 пострадавших: жуткие кадры из ХарьковаФотоВидео

03:05

РФ стянула 60 тысяч военных для прорыва: названо опасное направление фронта

02:35

Коварный визуальный тест: нужно найти кошку за 5 секунд в автомастерской

02:18

"24-36 часов": в Пакистане предупредили о готовности Индии к "военной агрессии"

02:02

"Передумала": Евгений Кошевой рассказал про сложное решение 17-летней Варвары

01:30

"Баффи" Сара Мишель Геллар раскрыла секрет 25-летних отношений с мужем-актером

01:27

"Мой главный выбор": Трамп заявил, что хотел бы быть Папой Римским

00:36

Армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол – Нацгвардия

Реклама
29 апреля, вторник
23:48

Маричка Падалко показала, как сейчас выглядят ее родители

23:46

Горят дома, есть погибший: Днепр атаковал "рой" беспилотниковВидео

23:21

США выйдут из переговоров, если Украина и РФ не достигнут прогресса - Рубио

22:57

"Переживают - и правильно": Зеленский анонсировал удары по "болевым точкам" РФ

22:47

Муж Елены Кравец признался, как изменились их жизнь во время войны

22:30

Шахеды летят один за другим: Харьков под массированным ударом, есть пострадавшиеФотоВидео

22:27

"Больно": жена Виктора Павлика сквозь слез рассказала о серьезном диагнозе сына

22:12

Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

22:10

Мухи мгновенно исчезнут: лучшие натуральные средства против насекомыхВидео

21:45

В Торецке проходят лобовые штурмы: военный рассказал о боях за город

21:41

"Опасные места": детали экстренной эвакуации из Днепропетровской области

21:41

"Что-то такое делали": Злата Огневич высказалась о свидании с Тарасом Цымбалюком

21:22

Что одеть женщине в ресторан: советы для стильного образа в любом возрасте

21:20

Экс-руководитель "Укринмаша" Александр Калинчук мог быть причастен к срыву поставок вооружения на миллиарды гривен - СМИ

21:18

Коварный план Путина: разведка Британии раскрыла настоящую цель "перемирия"

20:54

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил об условии Украины

20:44

"Непростые времена": собутыльник Ефремова рассказал о состоянии актера после УДО

20:40

Что надеть с кожаной курткой женщине: самые модные образы сезона 2025Видео

20:38

Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

20:27

Что надеть под пиджак: как создать стильные образы на любой случай

Реклама
20:04

Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

20:01

Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан

19:59

"Украина уже согласилась, очередь за Путиным": у Трампа сделали заявление о перемирииВидео

19:56

Экс-участница группы Виа Гра из РФ получила вид на жительство в Украине - детали

19:47

Специально поставляли для ВСУ бракованные мины: задержаны руководители завода

19:44

Украину накрывает внезапное потепление: в каких областях задержатся дожди и заморозки

19:40

У Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с УкраинойВидео

19:10

Сестра главного переговорщика Путина тайно посетила Украину: стали известны деталиВидео

19:10

100 дней Трампа, которые ошарашили мирмнение

18:51

Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповалВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять