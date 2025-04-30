Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

Действующий президент США в очередной раз возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника.

https://glavred.info/war/tramp-sdelal-novoe-zayavlenie-o-putine-i-voyne-v-ukraine-chto-skazal-10660364.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп сказал, хочет ли Путин мира / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Кратко:

Трамп верит в то, что Путин хочет мира

Президент США не стал отвечать, доверяет ли он хозяину Кремля

Президент США Дональд Трамп все еще считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится прекратить войну с Украиной. При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он хозяину Кремля.

На встрече в Овальном кабинете с журналистом ABC News Терри Мораном Трамп предположил, что Путин хотел бы остановить войну.

видео дня

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: "Думаю, хочет".

Президент США добавил, что если бы он не выиграл выборы, то Путин "получил бы всю Украину".

"Если бы не я, я думаю, он (Путин, - ред.) хотел бы захватить всю страну", - сказал Трамп.

Он снова косвенно возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника на посту президента.

Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.

"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", - отметил президент США.

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он Путину.

"Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю... что он уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину", - сказал глава Белого дома.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в связи с празднованием "Дня победы". По его указу, российские войска должны приостановить боевые действия на этот период.

Президент США Дональд Трамп выступает за полное прекращение войны, а не только временное, как это предложил Путин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп разочарован как Путиным, так и Владимиром Зеленским и хочет, чтобы они начали прямой диалог.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что предложение лидера РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая - это якобы "начало прямых переговоров с Киевом".

Как пишет Bloomberg, переговоры, направленные на завершение войны агрессора России против Украины, зашли в тупик. Причина – позиция главы Кремля Владимира Путина, который "требует" полного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред