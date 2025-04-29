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У Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с Украиной

Руслана Заклинская
29 апреля 2025, 19:40
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Лавров обвинить Украину в "провокациях" и отвергает длительное прекращение огня.
У Путина заявили, что 'перемирием' начали 'прямые переговоры' с Украиной
Лавров выдал "перемирие" Путина за начало диалога с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Лавров:

  • Предложение Путина о трехдневном "перемирии" - это якобы начало прямых переговоров с Украиной
  • РФ отвергает 30-дневное прекращение огня, потому что оно "поможет Киеву укрепиться"
  • Россия не видит возможности "честного мониторинга" длительного перемирия

Предложение лидера РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая - это якобы "начало прямых переговоров с Киевом". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призыв Украины установить прекращение огня на 30 дней, вместо краткосрочной инициативы Кремля.

По его словам, предложение Путина о трехдневном перемирии - это и есть "начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий". При этом 30-дневное прекращение огня Кремль отвергает, поскольку это якобы позволит "киевскому режиму" укрепиться.

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Также Лавров сказал, что Россия не видит возможности для "честного мониторинга длительного перемирия на территории Украины".

В то же время глава МИД страны-агрессора традиционно оправдал нежелание РФ устанавливать всеобъемлющее прекращение огня обвинениями в адрес Украины. На этот раз Лаврову пригрезились "провокации украинского режима".

Кроме этого, он заявил, что в ближайшее время международное сообщество увидит "конкретные подтверждения" существования "общих интересов" между Россией и США. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон "продолжают контакты" и "пытаются достичь баланса интересов".

Смотрите видео заявления Лаврова:

У Путина заявили, что 'перемирием' начали 'прямые переговоры' с Украиной
Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной / Фото: скриншот

"Перемирие" до 9 мая - главное

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в связи с празднованием "Дня победы". По его указу, российские войска должны приостановить боевые действия на этот период.

Президент США Дональд Трамп выступает за полное прекращение войны, а не только временное, как это предложил Путин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп разочарован как Путиным, так и Владимиром Зеленским и хочет, чтобы они начали прямой диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал предложение Путина манипуляцией, имеющей целью обеспечить тишину во время парада в РФ. Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение жизней, а не парады, и выступил за безусловное 30-дневное перемирие.

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Кто такой Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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