У Путина заявили, что 'перемирием' начали 'прямые переговоры' с Украиной

Что сказал Лавров:
- Предложение Путина о трехдневном "перемирии" - это якобы начало прямых переговоров с Украиной
- РФ отвергает 30-дневное прекращение огня, потому что оно "поможет Киеву укрепиться"
- Россия не видит возможности "честного мониторинга" длительного перемирия
Предложение лидера РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая - это якобы "начало прямых переговоров с Киевом". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призыв Украины установить прекращение огня на 30 дней, вместо краткосрочной инициативы Кремля.
По его словам, предложение Путина о трехдневном перемирии - это и есть "начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий". При этом 30-дневное прекращение огня Кремль отвергает, поскольку это якобы позволит "киевскому режиму" укрепиться.
Также Лавров сказал, что Россия не видит возможности для "честного мониторинга длительного перемирия на территории Украины".
В то же время глава МИД страны-агрессора традиционно оправдал нежелание РФ устанавливать всеобъемлющее прекращение огня обвинениями в адрес Украины. На этот раз Лаврову пригрезились "провокации украинского режима".
Кроме этого, он заявил, что в ближайшее время международное сообщество увидит "конкретные подтверждения" существования "общих интересов" между Россией и США. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон "продолжают контакты" и "пытаются достичь баланса интересов".
Смотрите видео заявления Лаврова:
"Перемирие" до 9 мая - главное
Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в связи с празднованием "Дня победы". По его указу, российские войска должны приостановить боевые действия на этот период.
Президент США Дональд Трамп выступает за полное прекращение войны, а не только временное, как это предложил Путин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп разочарован как Путиным, так и Владимиром Зеленским и хочет, чтобы они начали прямой диалог.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал предложение Путина манипуляцией, имеющей целью обеспечить тишину во время парада в РФ. Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение жизней, а не парады, и выступил за безусловное 30-дневное перемирие.
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Кто такой Сергей Лавров?
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
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