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"Хотим окончания войны": в ООН отреагировали на путинское "перемирие"

Анна Ярославская
29 апреля 2025, 08:43
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В ООН ценят любые усилия по урегулированию войны в Украине.
Флаг ООН, ВСУ
В ООН отреагировали на "перемирие" ко Дню победы / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, pixabay.com

Главные тезисы позиции ООН:

  • Мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета Украины
  • Участие войск КНДР в войне - это "неправильное направление"

Глава РФ Владимир Путин об объявил о коротком перемирии ко дню окончания Второй мировой войны. В свою очередь, в ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - заявил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет Укринформ.

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По словам Дюжаррика отметил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также добавил, что в ООН ценят любые усилия по урегулированию войны в Украине.

Также Дюжаррик прокомментировал участие северокорейских войск в российской войне против Украины.

"Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление", - сказал он.

Путин объявил перемирие - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемирие попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

В Институте изучения войны считают, что Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. На самом деле он преследует другие цели.

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