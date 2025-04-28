"Перемирие" на 9 мая: в Кремле прокомментировали решение Путина

Песков назвал временное "перемирие" Путина "проявлением доброй воли" к Украине.

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По словам Пескова, РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

Кратко:

В России отреагировали на объявленное Путиным "перемирие"

РФ и США якобы обмениваются информацией о так называемом "майском перемирии"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал новое "майское перемирие" на День победы, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, якобы "проявлением доброй воли РФ" к Украине. Соответствующее заявление спикера Путина цитируют росСМИ.

"Президент (Путин) руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это - проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", - сказал он журналистам. видео дня

Песков также отметил, что Россия обменивалась информацией с США по имеющимся каналам связи по вопросу "перемирия" в дни 80-летия Победы.

"У нас продолжается обмен информацией по имеющимся каналам связи", - сказал Песков.

Кроме того, спикер Путина заявил, что "все мирные планы обсуждать публично невозможно".

"Попадая в публичную плоскость, они теряют актуальность", - отметил он.

Песков еще добавил, что РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения. Он назвал это "достижением".

"Майское перемирие" Путина - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение Путина о трехдневном перемирии.

Тем временем Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По словам политолога, лидер Кремля объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая, чтобы защитить Москву от возможных ударов беспилотников. Лидер Кремля не хочет, чтобы воздушная тревога испортила ему праздник.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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