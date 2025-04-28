Россия выдвинула новые условия для мира: как реагирует Украина и чего ждать от Трампа

Россия отвергает мирный план президента США Трампа и предлагает новые циничные условия для окончания войны в Украине, сознательно затягивая мирный процесс.

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Россия официально выдвинула новые условия для окончания войны - о чем идет речь / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие новые условия для окончания войны выставил Кремль

Как Украина и США реагируют на действия России

Как могут в дальнейшем разворачиваться события в переговорном процессе

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил новое перемирие в войне против Украины, которое будет длиться три дня в период празднования на территории России 9 мая. Однако, якобы миротворческие инициативы главы Кремля с треском разбиваются о заявления его подчиненных. В частности, глава МИД Сергей Лавров назвал официальные условия России для начала мирных переговоров и окончания войны против Украины, которые во многом противоречат плану президента США Трампа.

Главред собрал главное, что стоит знать о новых условиях России для окончания войны.

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Что известно о перемирии на 9 мая

Кремль объявил о так называемом перемирии по случаю 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. На этот период российская армия якобы должна прекратить боевые действия.

"По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-й годовщины Победы российская сторона объявляет перемирие", - говорится в сообщении.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

При этом в Кремле подчеркнули, что украинская сторона должна последовать этому В Кремле также призвали Украину последовать их примеру и приостановить военные действия. При этом Россия пригрозила "адекватным и действенным ответом" в случае нарушения условий объявленного ими перемирия.

В своем заявлении о "перемирии на 9 мая" российская сторона цинично подчеркнула "готовность к мирным переговорам без предварительных условий", одновременно заявив о желании "устранить первопричины украинского кризиса" через сотрудничество с международными партнерами.

Однако стоит напомнить, что во время предыдущего объявленного Россией "пасхального перемирия" оккупационные войска продолжали штурмы и обстрелы украинских городов.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко комментируя мирные инициативы Кремля о перемирии 9 мая отметил, что российский диктатор Путин все еще не соглашается на всеобъемлющее прекращение огня.

"Все, что не является всеобъемлющим прекращение огня является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну", - указывает он в заметке в Telegram.

Условия России для окончания войны

В то же время, глава МИД Сергей Лавров вопреки якобы миротворческим заявлениям Кремля в интервью бразильскому журналу O Globo цинично произнес официальный список требований России для начала мирного процесса и окончания войны, который заметно контрастирует с желанием вводить перемирие и возобновление диалога с Украиной. Среди них - отмена указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия выдвигает Украине следующие требования:

отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление ее нейтрального и внеблокового статуса;

"ликвидация последствий переворота 2014 года", что включает отмену решений, направленных на "уничтожение всего русского - языка, СМИ, культуры, традиций и канонического православия";

международное признание аннексии Россией Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

юридическое закрепление этих требований на бессрочной основе с гарантийными механизмами контроля;

проведение "демилитаризации" и "денацификации" Украины;

отмена всех санкций, отзыв судебных исков и ордеров на арест;

возвращение замороженных российских активов.

Сергей Лавров / Фото: МИД РФ

"Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", - добавил Лавров.

Россия официально отказалась от мирного плана Трампа

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что Россия, мол, согласится на полное прекращение огня только при условии, что союзники прекратят поставки оружия Украине, а ВСУ не будут использовать перемирие для укрепления своей армии.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), последние заявления Лаврова свидетельствуют, что Россия не готова соглашаться на территориальные уступки, которые предусматривает план Трампа. Лавров подчеркнул традиционную позицию Кремля об отказе от обсуждения любых вопросов, связанных с передачей территорий Украине, что, по выводам ISW, подрывает усилия администрации Трампа достичь длительного мира.

Сергей Лавров / Фото: МИД РФ

В частности, в интервью CBS News Лавров заявил: "Россия не ведет переговоров о своей территории", отвечая на вопрос о будущем аннексированного Крыма. Он также отметил, что "не считает возможными какие-либо изменения", комментируя перспективу возвращения контроля над Запорожской АЭС Украине - одного из ключевых пунктов мирного плана Трампа.

Аналитики ISW также напоминают, что Россия закрепила в Конституции поправки, которые провозглашают Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области якобы частью РФ, что делает невозможным для Кремля уступки на переговорах.

Что означают требования Лаврова

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал заявление Сергея Лаврова манипуляцией, направленной на затягивание времени и введение в заблуждение президента Трампа.

Коваленко напомнил, что ранее Россия неоднократно пыталась прикрыть свое агрессивное поведение информационными кампаниями, обвиняя Украину в нежелании мира.

"Но пропагандистские усилия провалились и теперь все на поверхности - вся российская ложь читается, все ее видят", - подчеркнул он.

Россия хочет возобновить прямые переговоры с Украиной

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает сигнала от Киева о возобновлении мирных переговоров. На вопрос журналистов, от кого именно ждут такого сигнала, Песков ответил, что Россия якобы остается открытой к переговорам, однако Киев, по его словам, пока "не демонстрирует готовности договариваться".

"Киев должен предпринять какие-то действия в связи с этим. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока что мы не видим никаких действий", - заявил Песков.

Ермак ответил на заявления России о мире

В ответ глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что заявления российской стороны являются лживыми, ведь Россия не прекращает боевых действий и продолжает обстрелы Украины дронами-камикадзе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Андрей Ермак / Фото: Главред

"Все заявления россиян о мире без прекращения ими огня являются обычной ложью", - говорится в заметке.

Также в СНБО отметили, что слова Пескова о готовности к переговорам не имеют под собой оснований, поскольку Россия продолжает активные боевые действия.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что для начала любых переговоров нужно полное и безусловное прекращение огня, которого со стороны РФ нет, ведь атаки на украинские города продолжаются.

"Без этого все, что говорят россияне - это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не более того. Россия дальше срывает усилия Трампа", - делает вывод он.

Как реагирует Трамп на нежелание Путина прекращать войну

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия против Украины и заключить мирное соглашение. Об этом Трамп заявил журналистам перед тем, как сесть на президентский самолет.

Он признался, что был разочарован, когда узнал о российских ракетных ударах по украинским городам.

На вопрос, чего именно он ожидает от Путина, Трамп ответил, что хочет прекращения обстрелов, начала переговоров и подписания мирного соглашения.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"У нас есть очертания соглашения. Я хочу заключить его и покончить с этим. Просто вернуться к жизни", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп заметил, что располагает достаточно рычагов для влияния на Россию.

"Мне бы не хотелось это делать, но у нас есть много сильных сторон", - добавил глава Белого дома.

Как могут в дальнейшем разворачиваться события в переговорном процессе

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что без возвращения США к евроатлантическим принципам их усилия будут напрасными. Хотя этот процесс и происходит медленно, Америка уже начала движение в правильном направлении.

По его словам, время работает против России, и ситуация неотвратимо ухудшается для Кремля. Загородний добавил, что смерть Путина только ускорила бы этот процесс, ведь нынешний российский лидер будет продолжать войну и готовить страну к противостоянию с Западом.

"В 2025 году точно, а, вероятно, уже к середине года мы увидим очень много интересного. И признаком того, что инфаркт российской экономики наступает, будет замораживание вкладов россиян в банках, это будет означать, что Россия "дошла до ручки"", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Украине не следует обращать внимание на запугивание. Главное - получать ресурсы, в том числе оружие. США могут высказывать разные позиции по Украине, однако важнейшим для нас остается развитие собственного военно-промышленного комплекса, особенно ракетных технологий.

Когда и при каких условиях Россия прекратит войну против Украины

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Главреду" заявил, что без ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам экономика РФ будет оставаться относительно стабильной.

Несмотря на снижение цен на нефть, российская экономика держится также за счет металлургии и продажи нефтепродуктов, таких как дизельное топливо или авиационный керосин.

По его словам, отказ от атак на НПЗ позволяет России продолжать получать доходы, поддерживая экономическую устойчивость в 2025 году.

"Плохо будут жить россияне, но на армию будут выделять деньги. Серьезные проблемы с военной экономикой у России начнутся только в 2026 году. В 2025-м в РФ будут проблемы с экономикой в целом, а у военных будет некоторый запас по времени - этот "жировой запас" позволит российским военным держаться на плаву, даже когда экономика РФ будет разрушаться. А вот в следующем году экономические проблемы уже ударят и по российской армии", - отметил Свитан.

По словам аналитика, Россия будет пытаться закончить войну против Украины до конца 2025 года.

"Потому что в 2026-м в России начнет сыпаться армия из-за обрушения экономики", - резюмировал он.

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