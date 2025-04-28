Украина потеряла истребитель Су-27 во время боевого задания

Жизни пилота Су-27 ничего не угрожает, рассказали в Воздушных силах.

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Воздушные силы Украины потеряли Су-27 во время выполнения боевого задания / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель Су-27

Самолет отражал атаку российских БпЛА

Пилот успешно катапультировался, его состояние стабильное

Утром 28 апреля во время выполнения боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения атаки вражеских ударных беспилотников Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель Су-27. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики", - рассказали в Воздушных силах. видео дня

Как отметили в пресс-службе, жизни и здоровью пилота Су-27 ничего не угрожает, его состояние стабильное.

По словам ВС, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия. Расследование уже начали.

Отметим, что Су-27 (Flanker по классификации НАТО) - советский многоцелевой тяжелый истребитель четвертого поколения, разработанный ГКБ Сухого. На вооружение принят в 1990 году, а после распада СССР производится в России.

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Напомним, в феврале воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Кроме того, вероятно, был поврежден вражеский вертолет Ми-8.

Украинские защитники подбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области во время попытки эвакуации пилота возле Торецка. ВСУ использовали дрон для атаки.

Как сообщал Главред, 24 апреля стало известно, что на аэродроме в Ростове-на-Дону уничтожен истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35". По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, стоимость самолета составляет 50 миллионов долларов.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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