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Россияне пытались спасти пилота сбитого Су-25: ВСУ подбили вертолет РФ

Алексей Тесля
9 февраля 2025, 15:25
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Бойцы ВСУ подбили российский вертолет, когда он участвовал в попытке эвакуации российского пилота.
вертолет
Вертолет РФ подбили на востоке / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот

Важно:

  • Ми-8 оккупационной армии РФ был подбит ВСУ
  • Вертолет РФ участвовал в попытке эвакуации российского пилота

Вертолет Ми-8 оккупационной армии РФ был подбит украинскими защитниками в Донецкой области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Бойцы ВСУ подбили российский вертолет, когда он участвовал в попытке эвакуации российского пилота возле Торецка, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

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Украинские защитники применили против российского вертолета дрон, сообщил украинский военный.

Он напомнил о том, что ранее украинские защитники сбили у Торецка российский самолет. ВСУ использовали FPV-дрон, чтобы российские оккупанты не смогли эвакуировать пилота сбитого самолета вертолетом. Подбитому вертолету РФ пришлось возвращаться в неисправном состоянии.

Ранее сообщалось о том, что украинские воины уничтожили российский Су-25. Воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

Как стало недавно известно, ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ вместе с экипажем. Стоимость такого судна составляет около $50 млн.

Впоследствии в Forbes раскрыли подробности битвы и отметили, что F-16 мог одержать первую победу над пилотируемым российским истребителем. В материале обращается внимание на то, что российские военные пропагандисты сразу отреагировали на потерю самолета РФ.

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Что за вертолет Ми-8?

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

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