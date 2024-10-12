$50 млн превратились в пепел: ВСУ 'приземлили' очередную СУшку РФ

Также в результате инцидента погиб экипаж оккупантов.

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ВСУ уничтожили очередной Су-34 / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

О потере истребителя Су-34 вместе с экипажем плачут российские СМИ. Стоимость такого судна составляет около $50 млн.

Новость об уничтожении самолета разлетелась по украинским телеграм-каналам со ссылкой на российский канал Fighterbomber.

"Земля небом, братья...", - написал автор паблика и прикрепил черно-белое фото с Су-34. видео дня

Пока неизвестно, где и когда это произошло - официальной информации от украинского командования нет.

Что интересно, Z-каналы уже обвиняют во всем знаменитые F-16.

"Сбит наш Су-34. Экипаж погиб. Самолет был сбит во время сброса ФАБ с УМПК, примерно в 50 км от линии фронта. Сбил наш Су-34, видимо, находившийся над территорией, подконтрольной противнику F-16. Скоро таких потерь будет больше. НАТО выпустило F-16 на охоту. Следовательно, потери нашей пехоты возрастут", – сетует один из пропагандистов.

Украинский волонтер Юрий Мысягин также сообщил, что в результате инцидента погиб экипаж оккупантов.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Волонтер Юрий Мысягин подтвердил уничтожение самолета / фото: тг-канал МИСЯГИН

Самолет Су-34 - инфографика / Главред

Уничтожение авиации РФ - что известно

Как известно, в минувшую субботу, 5 октября, появилась новость о о сбитии Силами обороны Украины российского штурмовика Су-25 в небе над Константиновкой Донецкой области.

Однако через некоторое время оказалось, что это РФ сбила собственный дрон "Охотник". Отмечается, что это сбитие может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

Кроме этого, украинские воины ударили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27. Под удар также попал склад боеприпасов, который расположен на территории военного объекта.

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