$50 млн превратились в пепел: ВСУ 'приземлили' очередную СУшку РФ

О потере истребителя Су-34 вместе с экипажем плачут российские СМИ. Стоимость такого судна составляет около $50 млн.
Новость об уничтожении самолета разлетелась по украинским телеграм-каналам со ссылкой на российский канал Fighterbomber.
"Земля небом, братья...", - написал автор паблика и прикрепил черно-белое фото с Су-34.видео дня
Пока неизвестно, где и когда это произошло - официальной информации от украинского командования нет.
Что интересно, Z-каналы уже обвиняют во всем знаменитые F-16.
"Сбит наш Су-34. Экипаж погиб. Самолет был сбит во время сброса ФАБ с УМПК, примерно в 50 км от линии фронта. Сбил наш Су-34, видимо, находившийся над территорией, подконтрольной противнику F-16. Скоро таких потерь будет больше. НАТО выпустило F-16 на охоту. Следовательно, потери нашей пехоты возрастут", – сетует один из пропагандистов.
Украинский волонтер Юрий Мысягин также сообщил, что в результате инцидента погиб экипаж оккупантов.
Что известно о самолете Су-34?
Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".
Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.
Уничтожение авиации РФ - что известно
Как известно, в минувшую субботу, 5 октября, появилась новость о о сбитии Силами обороны Украины российского штурмовика Су-25 в небе над Константиновкой Донецкой области.
Однако через некоторое время оказалось, что это РФ сбила собственный дрон "Охотник". Отмечается, что это сбитие может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.
Кроме этого, украинские воины ударили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27. Под удар также попал склад боеприпасов, который расположен на территории военного объекта.
Другие новости о войне:
- "Будет очень сложно удержать территорию": эксперт объяснил затруднительную ситуацию для РФ на Курщине
- "Разгром" россиян на Юге: ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки
- "Вот что будет, если упадет Селидово": Коваленко поделился мрачным прогнозом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред