'Вот что будет, если рухнет Селидово': Коваленко поделился мрачным прогнозом

Покровск окажется под угрозой, если оккупантам из РФ удастся захватить город Селидово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Как предупредил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, если противникам удастся оккупировать город, то фактически они получат возможность выхода с южного направления на Покровск. Свое заявление он сделал во время эфира на Oboz Ua.
"То есть они начнут двигаться именно по логистической артерии с заходом непосредственно в южную часть Покровска. Вот что будет, если падет Селидово", - пояснил эксперт.
Кто такой Алексей Коваленко?
Алексей Коваленко - кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор научно-популярных книг и блога "Ботаник в кедах".
По данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ остановили 20 штурмов россиян в сторону населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.
Наибольшее количество атак было отражено на Кураховском направлении - 32. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Также враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Антоновки.
Ситуация на фронте - что известно
А тем временем ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек. Россияне пытаются сейчас еще реализовать фактор своего превосходства в живой силе. И именно живую силу в рекордных темпах они утилизируют в украинских полях.
Только на Юге Украины потери личного состава противника составили 96 человек, к тому же враг потерял 50 единиц вооружения и военной техники. ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки оккупантов .
Также россиян "заманили" в ловушку в Торецке. ВСУ за счет эффективных уличных боев наносят врагу значительные потери, указывает аналитик.
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