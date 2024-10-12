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"Вот что будет, если рухнет Селидово": Коваленко поделился мрачным прогнозом

Даяна Швец
12 октября 2024, 13:13
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Агрессоры из России начнут двигаться именно по логистической артерии.
'Вот что будет, если рухнет Селидово': Коваленко поделился мрачным прогнозом
Эксперт сообщил, как будет развиваться ситуация на фронте / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, скриншот

Покровск окажется под угрозой, если оккупантам из РФ удастся захватить город Селидово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Как предупредил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, если противникам удастся оккупировать город, то фактически они получат возможность выхода с южного направления на Покровск. Свое заявление он сделал во время эфира на Oboz Ua.

"То есть они начнут двигаться именно по логистической артерии с заходом непосредственно в южную часть Покровска. Вот что будет, если падет Селидово", - пояснил эксперт.

Кто такой Алексей Коваленко?

Алексей Коваленко - кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор научно-популярных книг и блога "Ботаник в кедах".

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По данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ остановили 20 штурмов россиян в сторону населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

Наибольшее количество атак было отражено на Кураховском направлении - 32. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Также враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Антоновки.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

А тем временем ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек. Россияне пытаются сейчас еще реализовать фактор своего превосходства в живой силе. И именно живую силу в рекордных темпах они утилизируют в украинских полях.

Только на Юге Украины потери личного состава противника составили 96 человек, к тому же враг потерял 50 единиц вооружения и военной техники. ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки оккупантов .

Также россиян "заманили" в ловушку в Торецке. ВСУ за счет эффективных уличных боев наносят врагу значительные потери, указывает аналитик.

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