Украинские силы восстанавливают позиции на Курщине и берут пленных – боец ВСУ

Оккупанты начали снова посылать колонны на штурм в Курской области, рассказал Андрей Коваленко.

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ВСУ восстанавливают позиции в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

В Курской области продолжаются активные бои, Силы обороны Украины частично вернули утраченные ранее позиции, рассказал лейтенант Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. видео дня "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Как пишет он в своем Telegram, оккупанты начали снова посылать колонны на штурм в Курской области.

"Война там динамичная, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-либо выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему засушить, потому что не получается все, как хотелось им", - добавил Коваленко.

Что происходит в Курской области

Как уточняет боец ВСУ с позывным "Бамутский Балу", Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на нескольких участках фронта в Курской области.

"Ситуацию в проломе на Курщине, который появился на бывших местах, которые мы брали в августе, пока стабилизировали. Перло и стиралось просто невероятное количество вражеских (нецензурно, - ред.) зеков. Какие-то их группы мы срезали, и они остались в окружении, добиваем и берем в плен, многих убили когда ударили им в бочину", — рассказал военный.

В то же время он не подтвердил информацию о том, что что ВСУ полностью отбили ранее утраченные позиции.

"Браваду, которая распространялась интернетами об отражении всех позиций с наскока я подтвердить не могу, потому что до самой ночи мы их убивали и брали в плен. Может кто-то восстановил, какие-то позиции, которые им ставили в задачу, но я не знаю. Мы много удобных позиций восстановили конечно, но пока не все, бьем прорвавшихся, отрезаем им пополнение", — добавил украинский боец.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости по теме

Напомним, по данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Ранее Defense Express писал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

Как сообщалось, украинские танки вошли в Веселое, а военный самолет ВСУ сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на предполагаемое место расположения российских войск в здании в центре Веселого, сровняв его с землей.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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