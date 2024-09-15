Новая тактика врага осложнила положение ВСУ на Востоке - офицер НГУ

Российские дроны и ощутимое преимущество в живой силе стали ключевыми проблемами для украинских военных.

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Оккупационные войска продолжают летнюю кампанию / Коллаж: Главред, фото: flickr

Новая тактика врага на Востоке несколько усложнила противодействие со стороны украинских сил. Об этом 24 каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, оккупационные силы РФ остаются активными и учатся на своих ошибках. Враг продолжает навязывать контакт и постоянно штурмует украинские позиции по тактике малых групп, о которой уже неоднократно сообщали воины ВСУ.

За счет новой тактики страна-агрессор Россия рассчитывает оккупировать больше территорий. Помогает в этом им и ощутимое преимущество в живой силе, и атаки дронами на десятки километров в тыл ВСУ.

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"Они могут позволить себе относиться к собственным бойцам как к рабам, ежедневно отправляя их штурмовать те или иные посадки. Еще есть отголосок летней кампании, когда враг пытается маскироваться в высокой растительности, пробовать продвигаться на заросших полях, чтобы это не было заметно. Все свои действия враг прикрывает огромным количеством дронов со сбросами", - пояснил офицер.

Кто такой Владимир Назаренко? Владимир Назаренко - украинский политик, офицер, военнослужащий, общественный деятель, депутат Киевского городского совета VIII созыва, пишет Википедия.

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Напомним, стало известно, что на Кураховском направлении украинские военные наносят немалый урон противнику, выведя из строя уже около 50% российской боевой техники.

Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора России не прекращает намерений продвинуться к городу Покровск, что в Донецкой области. Поэтому на постоянной основе осуществляет попытки штурмов, даже целыми колоннами техники.

После некоторой вынужденной паузы российские агрессоры возобновили попытки штурмов на Покровском направлении. Почти неделю у оккупантов была "передышка" на этом участке фронта.

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