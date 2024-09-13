50% боевой техники выведено из строя: ВСУ 'крошат' РФ на новом направлении

За последнюю неделю Россия продолжила давление на украинские позиции в Донецкой области, несмотря на переброску части сил на Курщину.

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На Покровском направлении происходит почти треть боев / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,72 ОМБр имени Черных Запорожцев

На Кураховском направлении ВСУ наносят немалый урон противнику, выведя из строя уже около 50% российской боевой техники. Такое заявление сделал руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, отмечает ERR.

Кивисельг информирует, что оккупанты продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне, организуя тактические наступательные действия с основным упором на Донецком направлении. Однако, по данным разведки Эстонии, давление в течение недели постепенно снижалось - от 185 боевых столкновений в сутки до примерно 110.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. видео дня До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Как сообщает руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии, на Покровском направлении, отмечает представитель эстонской разведки, происходит почти треть боев.

Однако, несмотря на активную переброску агрессоров на Курщину и начало контрнаступательной операции, наступательные действия российских войск на Донецком направлении не уменьшились, добавил Кивисельг.

"По последним данным, там сконцентрирована группа сил, которая сформирована преимущественно из Воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты. В Курскую область также переброшены подразделения из Херсонской области", - описал эстонский полковник.

В качестве вывода полковник Антс Кивисельг констатирует, что российская группировка на Курщине не достигла значительного успеха, а украинские силы уничтожили 11 боевых танков противника.

К сожалению, по данным разведки Эстонии и украинского Генштаба, Россия активизировалась на Кураховском направлении, начав наступательные действия с применением бронетехники. В то же время украинцам удалось уничтожить или вывезти из строя около 50% российской боевой техники.

"Активность РФ на этом направлении возросла, но существенного прогресса достигнуто не было", - подытожил он.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Ситуация на фронте - что известно

Недавно, как рассказал эксперт Коваленко, россияне установили печальный рекорд. Показатели обусловлены не только с активностью в зоне БД в Украине, но и с началом "контрнаступления" РОВ в Курской области.

В то же время в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине. Сергей Згурец заявил, что враг пытался разблокировать группировки, которые зажаты в Глуховском районе, проводя наступательные действия.

К слову, вражеские атаки на Украину могут сдержать ATACMS и Storm Shadow. Изменение политики мероприятия по использованию дальнобойных ракет по России может привести к ослаблению террора РФ.

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