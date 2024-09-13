РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

Курская операция ВСУ дала те результаты, на которые, и рассчитывала Украина, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о целях Курской операции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Благодаря Курской операции удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Повсюду от востока до севера нашего государства готовились планы по созданию соответствующих буферных зон, а при том или ином боевом успехе они (россияне – ред.) хотели захватывать центры этих регионов", - сказал он в ходе выступления на Ялтинской Европейской стратегии (YES).

Глава государства подчеркнул, что Курская операция ВСУ дала те результаты, на которые, и рассчитывала Украина.

видео дня

"На Харьковщине враг остановлен, замедлен их ход на Донетчину, там очень трудно и там до позитива еще далеко", - отметил он.

Зеленский добавил, что оккупанты забрали свои силы из Харьковского и Запорожского направлений, а также других группировок, которые готовились на севере для оккупации территорий Украины и начали перемещать их на Курское направление.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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