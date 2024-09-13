РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

Благодаря Курской операции удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Повсюду от востока до севера нашего государства готовились планы по созданию соответствующих буферных зон, а при том или ином боевом успехе они (россияне – ред.) хотели захватывать центры этих регионов", - сказал он в ходе выступления на Ялтинской Европейской стратегии (YES).
Глава государства подчеркнул, что Курская операция ВСУ дала те результаты, на которые, и рассчитывала Украина.
"На Харьковщине враг остановлен, замедлен их ход на Донетчину, там очень трудно и там до позитива еще далеко", - отметил он.
Зеленский добавил, что оккупанты забрали свои силы из Харьковского и Запорожского направлений, а также других группировок, которые готовились на севере для оккупации территорий Украины и начали перемещать их на Курское направление.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.
Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
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