Потенциал россиян иссяк: в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Силы обороны в западной части Глуховского района Курской области проводят наступательные действия.
"После того, как продолжалось наше наступление на Курщине, через месяц Россия собрала определенные силы с разных участков и осуществила их перебазирование. Вот уже четвертый день продолжаются так называемые наступательные действия РФ, хотя они были активны только в первый день. Мы знаем, что враг перебросил с разных участков, пытаясь усилить свою группировку в Курской области, доведя ее численность от 30 тысяч до 60 тысяч. Считаю, что показатели в 35 тысяч вполне адекватны", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".
По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, враг пытался разблокировать группировки, которые зажаты в Глуховском районе, проводя наступательные действия начиная от Кореневого на юг. Происходили столкновения возле нескольких населенных пунктов. Но такое впечатление, что потенциал противника исчерпался.
Кто такой Сергей Згурец
Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.
"Сейчас есть информация, что наши войска в западной части Глуховского района проводят наступательные действия, чтобы зайти в тыл или отрезать возможность российских подразделений осуществлять давление по этой линии, начиная от Кореневого и до населенного пункта Снагисть", - пояснил Згурец.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что противник перебрасывает дополнительные подразделения на Курщину.
"Речь идет о десантно-штурмовых и воздушно-десантных подразделениях РФ, которые осуществляли основные атакующие действия два дня назад. Также используются бригады морской пехоты, но остальные части российских войск являются сборной из разных частей. Главные ударные силы противника - воздушно-десантные и морская пехота активно сдерживаются нашими войсками, что наносит ущерб и уничтожает силы этих подразделений", - подчеркнул Згурец.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Какова ситуация на Курском направлении
Напомним, что Иван Ступак заявил, что РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области. Ситуация для украинских защитников в Курской области обостряется, ведь российские войска усиливают наступательный потенциал. Еще давнее было прогнозировано, что рано или поздно они начнут отбивать свои населенные пункты.
Также известно, что РФ в панике перебрасывает резервы в Брянскую область. Дмитрий Снегирев заявил, что войска страны-агрессора начали так называемое контрнаступление в Курской области. РФ создает тактические группировки "Брянск" и "Белгород", численностью от 20 до 30 тысяч личного состава.
Британский генерал Чип Чепмен заявил, удержат ли ВСУ Курскую область. По мнению генерал-майора Великобритании в отставке, Силы обороны не смогут удерживать всю захваченную территорию в Курской области. Поэтому нужно определить, какая территория в Курской области является жизненно важной.
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