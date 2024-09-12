РФ в панике перебрасывает резервы в Брянскую область: ВСУ прорываются в новом месте

Начало контрнаступления России в Курской области ничто иное, как очередная попытка показать способность контролировать ситуацию.

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Враг хочет показать успех в Курской области / Коллаж: Главред, фото: flickr

Оккупационные войска страны-агрессора России начали так называемое контрнаступление в Курской области. В то же время, РФ создает тактические группировки "Брянск" и "Белгород", численностью от 20 до 30 тысяч личного состава.

Как рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо", вероятнее всего, оккупанты начали попытки отбить занятые ВСУ территории Курщины именно сейчас из-за визита высокопоставленных чиновников США и Великобритании в Украину.

Таким образом враг хочет показать, что в Курской области ситуация не находится на стороне украинских сил, однако, если трезво анализировать атаки оккупантов, успешными их назвать пока тяжело.

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"Давайте кратко проанализируем, какой он "успешный". Вас не удивило, что наступление происходит в Кореневском районе - это западная граница зоны присутствия Сил обороны Украины?" - отметил эксперт.

Снегирев объясняет, что оккупанты пошли именно с этой стороны, ведь там украинские силы намеревались выйти в район Глушкова, чтобы фактически отрезать район от других территорий РФ, расширить зону присутствия на 700 кв. км и загнать в оперативное окружение 2-3 тысячи российских солдат.

"О каком широкомасштабном контрнаступлении вообще ведется речь? Это наступление проводится силами отдельных подразделений армии РФ, туда переброшены 155-я бригада морской пехоты, 51-й парашютно-десантный полк, 56-й полк десантно-штурмовой дивизии. Это ограниченное количество личного состава, чтобы говорить о ведении широкомасштабного контрнаступления", - добавил он.

В то же время ВСУ имеют успехи на других направлениях в Курской области, в частности украинские силы пошли на прорыв в районе населенного пункта Павловка. Также, по данным российской стороны, ведутся наступления на Веселое, Медвежье с задачей выйти к железнодорожной станции Глушкова.

"Подчеркну, что противник отмечает наступление украинских войск в Суджинском районе. Главное, что мы должны понимать, - россияне перебрасывают оперативные резервы не только на Курское направление, но и в Брянскую область. Это украинская Северщина. Они боятся наступления украинских войск на этом направлении", - говорит эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев? Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, однако ситуация на левом фланге для украинской группировки ухудшилась. Аналитики мониторингового канала DeepState сообщают, что российские войска начали активные штурмовые действия.

Накануне сообщалось, что в Курской области ситуация обостряется, поэтому Украина переходит в состояние обороны. В дальнейшем можно рассчитывать, что все будет зависеть от того, у кого из сторон будут какие средства, резервы и тому подобное. Но сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало.

Ранее стало известно, что российские оккупанты начали проводить контрнаступательные операции в пределах Глушковского района Курской области с целью выбить украинских военных из региона.

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