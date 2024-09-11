'Заползают' в котел: полковник ВСУ назвал последствия контрнаступления РФ на Курщине

Российские оккупанты начали проводить контрнаступательные операции в пределах Глушковского района Курской области с целью выбить украинских военных из региона. О перспективах действий врага рассказал в комментарии 24 каналу военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, россияне активно участвуют в боях, переправляясь через реку Сейм.
Военный эксперт отмечает, что целью наступления российских войск является недопущение вытеснения подразделений РФ за реку Сейм. Ведь в таком случае Силы обороны Украины смогут развернуть вдоль реки значительно меньше войск, поскольку сама река является мощным естественным укреплением.
"Подходы к реке дают возможность малыми силами удерживать определенное направление, прикрыть левый фланг нашей группировки",- заявил полковник запаса.
Он отметил, что россияне активно участвуют в боях и пересекают реку Сейм, таким образом попадая в оперативный "котел". Это является одним из методов принуждения противника к действиям, которые сейчас выгодны для нас на этом направлении.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия начала контрнаступление в Курской области. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, для прорыва обороны ВСУ россияне привлекли более 35 тысяч солдат. Их наступление началось в районе сел Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки, что свидетельствует о действиях с четырех разных направлений.
Ситуация для украинских защитников в Курской области обостряется, поскольку российские войска наращивают наступательный потенциал. Ранее прогнозировалось, что рано или поздно они попытаются отбить свои населенные пункты, и сейчас это, похоже, происходит. Деталями о ситуации в Курской области поделился военный эксперт Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ.
Украина достигла определенного прогресса в Курской операции, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока отказался оценивать ее дальнейший ход. Он считает, что Украине скоро придется делать "сложный" выбор.
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