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Украину "жестко связали": в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны

Руслана Заклинская
11 сентября 2024, 21:43
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Стратегия Вашингтона не только стоит Украине болезненных потерь, но и дает России время, чтобы исправить свои ошибки, говорят в Foreign Policy.
Украину 'жестко связали': в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны
Стратегия США обескровливает Украину и делает РФ сильнее / Коллаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на сдерживание российско-украинской войны в ее текущих рамках, пытаясь не допустить эскалации. Однако такая стратегия имеет свои риски и создает дополнительные потери для Украины. Об этом говорится в материале Foreign Policy.

"Не дать войне выйти за пределы границ Украины или дорасти до ядерного оружия - это то, как реагирует администрация Байдена на российское вторжение в Украину с самого начала", - отметило издание.

Такая политика обусловила осторожность США в поставках вооружения Киеву, в результате чего происходили постоянные задержки в предоставлении необходимых систем. Как отмечает Foreign Policy, задержки не всегда объясняются техническими или логистическими причинами.

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"Чтобы сохранить войну "малой", Вашингтон очень жестко связал Киев в средствах ведения войны. Результатом является модель политически избранных ограничений по типу оружия и боеприпасов, доставляемых, количества и скорости помощи, количества украинцев, которые прошли обучение обращению с критическим оружием, и [ограниченного] разрешения на использование оружия", - говорится в материале.

Примером таких ограничений является ситуация с ракетами Storm Shadow/SCALP, которые Великобритания и Франция согласились предоставить Украине, но США фактически заблокировали возможность их использования по целям на территории России.

Издание отмечает, что страны Восточной Европы, которые лучше понимают угрозу со стороны России, критикуют такую стратегию США. Вашингтон пытается "управлять эскалацией", однако удары украинскими беспилотниками по целям в России и операция в Курской области РФ не привели к Третьей мировой, что ставит под сомнение корректность этой политики, подчеркивает Foreign Policy.

"Сломанный алгоритм Вашингтона подвергает Украину опасности и потери, которых можно избежать, что обременит любой послевоенный сценарий большими затратами и рисками. Эти опасности и потери также угрожают всему результату войны", - говорят в издании.

По словам журналистов, США сосредоточили свои усилия преимущественно на наземной войне, тогда как воздушная составляющая может стать решающей для конечного результата. Это подтверждается нежеланием позволить удары по российским аэродромам, что потенциально могло бы изменить ход войны.

В целом такая осторожность США не только вызывает большие потери для Украины, но и дает России время адаптироваться и укрепить свою армию.

"Управление эскалацией не в состоянии обеспечить поражение России, а взамен создает еще более опасную российскую военную машину", - подытожили в публикации.

Что такое Foreign Policy?

"Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Разрешение от США на удары по России - что известно

Напомним, США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS.

Президент США Джо Байден не исключает, что Украине разрешат использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России. Однако, по словам госсекретаря, окончательное решение еще обсуждается в Белом доме.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что удары ракетами ATACMS по РФ окажут существенное влияние на ход войны, ведь необходимо уничтожать не только военные объекты, но и заводы, где производится оружие.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли с визитом в Киев. Они обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии.

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