Байден 'не исключает' предоставления разрешения Украине на удары ATACMS по РФ - Блинкен

Вашингтон учитывает, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы" и обслуживать их, заявил Энтони Блинкен.

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Президент США не исключает предоставления разрешения Украине на удары вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

Президент США Джо Байден не исключает, что Украине разрешат использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Sky News.

"Но я могу сказать вам, что мы адаптировались и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы будем продолжать - так что не исключаю этого на данном этапе", - отметил он.

Блинкен подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения США обеспечили Украину всем необходимым для эффективного отражения российской агрессии. По его словам, Вашингтон также учитывает, способна ли Украина использовать и обслуживать "сложные системы", предоставленные западными союзниками.

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"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, то хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", - добавил госсекретарь.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Разрешение от США на удары по России - что известно

Напомним, США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS, через госсекретаря Энтони Блинкена 11 сентября. Репортер Axios Джулигрейс Бруфке сообщила об этом на основе разговора с конгрессменом Майклом Макколом, который обсуждал детали с Блинкеном.

Визит Блинкена в Киев запланирован на тот же день. Однако, по словам госсекретаря, окончательное решение еще обсуждается в Белом доме.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что удары ракетами ATACMS по РФ окажут существенное влияние на ход войны, ведь необходимо уничтожать не только военные объекты, но и заводы, где производится оружие. Он надеется, что партнеры Украины предоставят разрешение на использование западного оружия, что усложнит производство российских ракет и боеприпасов.

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