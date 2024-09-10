'Ограничивать Украину в ударах не должны': генерал высказался об 'ужасной политике' США

Украина имеет право защищать себя, поэтому удары по аэродромам, с которых Россия осуществляет атаки, являются законными целями, заявил Бен Ходжес.

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США не должны ограничивать Украину в ударах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

США могут снять ограничения на удары по территории России, когда украинские власти представят свои планы Вашингтону. Удары по российским аэродромам, с которых РФ обстреливает Украину, являются законными целями. Об этом заявил экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес в эфире "Радио Свобода".

По его словам, нынешние ограничения на использование 300-километровых ракет ATACMS для ударов по российским объектам свидетельствуют о том, что США еще не определились, могут ли такие удары изменить ситуацию на фронте.

"Прежде всего, я считаю, что это ужасная политика Соединенных Штатов - накладывать ограничения на способность Украины использовать оружие, которое мы уже предоставили Украине, например, 300-километровые ATACMS. Я думаю, что эта политика является результатом того, что администрация еще не готова взять на себя обязательства помочь Украине победить", - сказал Ходжес.

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Американский военный отметил, что США прибегают к "плохой политике", поскольку "не имеют четко очерченного видения" результата. В то же время Ходжес надеется, что это изменится.

"Безусловно, Украина имеет право защищать себя. И поэтому удары по аэродромам, с которых осуществляются российские атаки, будь то ракеты, беспилотники или самолеты, сбрасывающие управляемые бомбы, являются законными целями. И мы не должны ограничивать Украину в ударах по этим целям", - подчеркнул он.

Бен Ходжес добавил, что новая администрация Белого дома, вероятно, будет более решительной в вопросах поддержки Украины. Если президентом станет Камала Харрис, она продолжит и даже усилит поддержку Украины, которую оказывает нынешняя администрация Байдена. Однако, в случае победы Дональда Трампа, давать прогнозы трудно.

"Я ожидаю, что она (Камала Харрис - Главред) будет более решительной в этом вопросе. Но это не произойдет на следующий день после ее вступления в должность. Это будет один из многих вопросов, которые придется решать в начале работы... Относительно администрации Трампа, я не знаю. Он очень непредсказуем. Он очень ситуативен. Он не принимает решений на основе принципов. Поэтому я не могу предсказать, что администрация Трампа будет делать", - отметил генерал.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Разрешение от США на удары по России - что известно

Напомним, США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS, через госсекретаря Энтони Блинкена 11 сентября. Репортер Axios Джулигрейс Бруфке сообщила об этом на основе разговора с конгрессменом Майклом Макколом, который обсуждал детали с Блинкеном.

Визит Блинкена в Киев запланирован на тот же день. Однако, по словам госсекретаря, окончательное решение еще обсуждается в Белом доме.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что удары ракетами ATACMS по РФ окажут существенное влияние на ход войны, ведь необходимо уничтожать не только военные объекты, но и заводы, где производится оружие. Он надеется, что партнеры Украины предоставят разрешение на использование западного оружия, что усложнит производство российских ракет и боеприпасов.

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