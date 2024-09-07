Лучше ATACMS: Украина может наносить удары большей дальности, но есть одно условие

Сможет ли Украина наносить удары большего радиуса действия будет зависеть от США, у которых есть малозаметные ракеты AGM-158 или JASSM.

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Ракеты на истребителях будут более эффективны, чем ATACMS / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Украина ищет пути, как наносить удары по стратегическим объектам страны-агрессора России. Важную роль в этом играет дальность удара. Западные партнеры уже передали ВСУ первые истребители F-16 и вместе с малозаметными ракетами AGM-158 или JASSM Украина сможет наносить удары на расстояние большее, чем ракетами ATACMS.

Издание Business Insider сообщает, что для этого нужно, чтобы Штаты окончательно решили передать Киеву эти ракеты. Вторым важным вопросом является получение разрешения на применение JASSM по территории РФ.

Предварительно, СМИ сообщали о склонности США к положительному решению по отправке в Украину малозаметных ракет. Однако в Пентагоне заявили, что пока говорить о том, что мы близки к соглашению, не стоит.

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Хотя Украина уже получает первые мощные ракеты для истребителей F-16, критически важно для Киева получить именно JASSM, ведь они увеличат вариативность дальних ударов. Это увеличит эффективность ВСУ в нанесении ударов по объектам РФ даже на временно оккупированных территориях, если США наложат ограничения на использование ракет.

F-16 / Инфографика: Главред

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Нанесение ударов по территории агрессора России

Недавно стало известно, по данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, что украинские ударные беспилотники способны бить по целям не территории страны-агрессора РФ на расстояние до 1800 километров.

Напомним, Штаты все еще не решаются принять решение о разрешении на удары американским вооружением по территории России. Эксперт Олег Жданов заявил, что пока трудно сказать, когда наступит этот переломный момент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина, даже при условии получения разрешения от союзников на удары западным оружием вглубь территории России, не сможет атаковать Кремль. Ограниченный радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать.

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