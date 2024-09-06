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Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

Анна Косик
6 сентября 2024, 17:07
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Западные партнеры обсуждают, насколько разумным решением будет сейчас разворачивать новые истребители в Украине.
F-16, пилот
Программу для украинских пилотов пока оставляют неизменной / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

После того, как во время отражения вражеской атаки над Украиной 26 августа разбился истребитель F-16, среди западных союзников появились сомнения относительно поспешности подготовки пилотов и введения их в бой через несколько недель после прибытия.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленных американских собеседников, официальные лица рассматривают то, насколько разумным будет решение развернуть новые истребители для ведения боевых действий в Украине, если они прибыли в страну лишь через несколько недель. Также под сомнением привлечение пилотов, которые имели ограниченные часы подготовки на F-16.

В качестве аргумента к более взвешенным решениям западные лидеры вспоминают тот факт, что иностранные пилоты даже после завершения учений месяцами летают на истребители, прежде чем выполнять сложные миссии в зонах боевых действий.

видео дня

"Катастрофа показывает, что происходит, когда вы пытаетесь поторопить события", - подчеркнул один из собеседников.

Однако пока планов по корректировке текущей программы подготовки украинских пилотов нет.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Катастрофа истребителя F-16 в Украине

Напомним, истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Сразу появилось несколько версий событий. В США сразу заявили, что сомневаются, что один из переданных Украине F-16 разбился в результате "дружественного огня" ЗРК Patriot.

Экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что могли сложиться разные причины, которые привели к гибели пилота и потере самолета, поэтому на выяснение всех обстоятельств понадобится около недели.

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авиакатастрофа истребитель разбился боевые действия F-16 Украина
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