США "отшили" Украину с предложением отправлять подрядчиков по обслуживанию F-16

Совет национальной безопасности Белого дома рассмотрел предложение об отправке в Украину гражданских подрядчиков, которые бы обслуживали истребители F-16 и другое вооружение. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Однако по информации издания, разведка и другие ведомства Штатов считают пока такой шаг слишком рискованным. Поэтому американская сторона надеется, что большую, а возможно и всю ответственность за это возьмут на себя европейские страны.
"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", - цитирует издание одного из чиновников США на условиях анонимности.видео дня
Хотя администрация Байдена не исключает отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, однако пока не рассчитывает на реализацию этого плана в ближайшее время.
Что такое The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
Заявления из США о F-16 в Украине
Недавно стало известно, что Белый дом "открыт" к отправке Украине ракет большой дальности до 400 км JASSM. Это дальнобойное оружие предназначено для ударов "воздух-земля" истребителями F-16.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ.
Напомним, в Пентагоне также ответили на вопрос относительно информации о потере Украиной первого истребителя F-16 во время отражения массированного воздушного удара РФ 26 августа. Там не подтвердили информацию о том, что истребитель якобы мог быть сбит дружественным огнем украинского ЗРК Patriot.
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