После трагедии с F-16: Зеленский уволил командующего Воздушных сил ВСУ - указ

Зеленский издал указ об отставке командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука.

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Зеленский уволил командующего Воздушных сил ВСУ - указ / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении с должности командующего Воздушных сил вооруженных сил Украины Николая Олещука. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В Генеральном штабе ВСУ позже добавили, что временно исполнять обязанности командующего Воздушных сил ВСУ будет генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич.

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Фото: скриншот

После этого, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о деталях увольнения Николая Олещука.

"Было сегодня несколько важных разговоров относительно энергетики, последствий ударов и защиты, которая должна быть. И неоднократно на заседаниях Ставки говорилось, решалось, что делать, как действовать, чем обеспечить. Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, всем инженерам, всем воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины, для результата. И это нужно так же на командном уровне", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна усиливаться и одновременно беречь личный состав.

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Что этому предшествовало

29 августа стало известно, что украинский истребитель F-16, полученный от США как часть военной помощи, потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки России 26 августа. Как сообщает The Wall Street Journal, в результате катастрофы погиб 30-летний летчик-подполковник Алексей Мусь.

По данным "Голоса Америки", одной из возможных причин аварии, которую сейчас рассматривает следствие, является случайный "дружественный огонь" со стороны украинских сил ПВО. Эту информацию подтвердил источник в Воздушных силах ВСУ, который пожелал остаться анонимным.

Что известно об уничтожении F-16 в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал катастрофу украинского самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь. Он отметил, что к расследованию причин трагедии привлечены американские партнеры, и выразил уверенность, что все обстоятельства авиакатастрофы будут выяснены, опровергнув при этом предположения о возможном сокрытии информации.

Экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что во время массированной атаки РФ 26 августа Силы обороны использовали зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и авиацию для уничтожения сотен вражеских ракет и дронов. По его словам, различные факторы могли привести к гибели пилота и потере самолета, а полное выяснение обстоятельств может занять около недели.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга отказалась предоставлять детали авиакатастрофы, и официальный представитель Пентагона также не подтвердила предположение, что истребитель мог быть сбит дружественным огнем украинского ЗРК Patriot.

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