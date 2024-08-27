Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

По словам президента Украины, в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине 26 августа, участвовали истребители F-16, которые нам предоставили западные союзники. Самолеты уничтожали ракеты и дроны противника.
Такой информацией поделился президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.
"F-16 (дали) очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и надо еще тренировать пилотов", - рассказал Зеленский.видео дня
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
В начале августа Владимир Зеленский подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине, они выполняют задачи.
"F-16 в Украине. Мы обеспечили это, я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот важный результат, спасибо партнерам, которые действительно действенно помогают с F-16 и первыми государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов. Спасибо, Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты и все наши партнеры, мы ценим вашу поддержку", - сказал Зеленский.
Президент не ответил на вопрос, какие именно задачи выполняют F-16 и сколько их, ведь, по его словам, не имеет права это комментировать.
"Пока то количество, которое есть в Украине, и количество пилотов, которые уже обучены, этого еще не достаточно. Позитив есть в том, что наши ребята сейчас учатся. Все, над чем мы работаем, я верю, что партнеры найдут возможность это расширить - платформу тренировок и учений для наших пилотов, инженеров", - сказал президент.
Атака РФ на Украину - что известно
В ночь на 27 августа РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом". Пять крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить, рассказал командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Николай Олещук.
Из-за массированной атаки российских оккупантов графики отключений могут действовать еще до двух недель. Как рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в результате вражеского обстрела украинцев ждет неделя-две ограничений в случае, если не будет таких массированных атак.
После масштабного обстрела Украины "Энергоатому" пришлось реагировать на слухи, что якобы "после взрыва на Ровенской АЭС вспыхнул пожар с выбросом радиации".
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