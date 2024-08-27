Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе.

https://glavred.info/ukraine/vpervye-istrebiteli-f-16-uspeshno-otrazhali-samuyu-masshtabnuyu-ataku-rf-zelenskiy-10592000.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал о работе F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП

По словам президента Украины, в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине 26 августа, участвовали истребители F-16, которые нам предоставили западные союзники. Самолеты уничтожали ракеты и дроны противника.

Такой информацией поделился президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.

"F-16 (дали) очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и надо еще тренировать пилотов", - рассказал Зеленский. видео дня

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

В начале августа Владимир Зеленский подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине, они выполняют задачи.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это, я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот важный результат, спасибо партнерам, которые действительно действенно помогают с F-16 и первыми государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов. Спасибо, Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты и все наши партнеры, мы ценим вашу поддержку", - сказал Зеленский.

Президент не ответил на вопрос, какие именно задачи выполняют F-16 и сколько их, ведь, по его словам, не имеет права это комментировать.

"Пока то количество, которое есть в Украине, и количество пилотов, которые уже обучены, этого еще не достаточно. Позитив есть в том, что наши ребята сейчас учатся. Все, над чем мы работаем, я верю, что партнеры найдут возможность это расширить - платформу тренировок и учений для наших пилотов, инженеров", - сказал президент.

F-16 - характеристики / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину - что известно

В ночь на 27 августа РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом". Пять крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить, рассказал командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Из-за массированной атаки российских оккупантов графики отключений могут действовать еще до двух недель. Как рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в результате вражеского обстрела украинцев ждет неделя-две ограничений в случае, если не будет таких массированных атак.

После масштабного обстрела Украины "Энергоатому" пришлось реагировать на слухи, что якобы "после взрыва на Ровенской АЭС вспыхнул пожар с выбросом радиации".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред