Ограничения не отменят: графики отключений могут действовать еще до двух недель

Во время атаки страны-агрессора России 26 августа было повреждено немало энергообъектов Украины, из-за чего по всей стране ввели ограничения потребления электроэнергии.
Как рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в эфире Киев24, в результате вражеского обстрела украинцев ждет неделя-две ограничений в случае, если не будет таких массированных атак.
"К сожалению, это была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было достичь тотального блэкаута в энергосистеме Украины. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали", - рассказал он.видео дня
Плачков пояснил, что несмотря на оперативную реакцию энергетиков ситуация в энергосистеме желает лучшего. Все потому, что врагом были нанесены очень серьезные удары по распределительным сетям и устройствам по подаче электроэнергии и электростанциям, в том числе атомным, также враг ударил по Киевской ГЭС.
Смотрите видео о том, сколько времени могут длиться ограничения потребления электроэнергии в Украине:
"Сейчас проводят серьезные работы. Надо восстановить схему более надежной для возможности обеспечения в полном объеме потребителей", - подытожил Плачков.
Кто такой Иван Плачков?
Иван Плачков - украинский политик, кандидат технических наук (2005). Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" (с января 2012). Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины с 2015 по 2017 год, пишет Википедия.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, министр энергетики накануне предупредил, что украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме, поскольку она будет сложнее, чем предыдущая. Однако страна активно готовится к вызовам в энергосистеме.
Накануне в Министерстве энергетики напомнили, что атомная генерация является основным источником энергетической стабильности и независимости Украины - она обеспечивает около 60% потребления электроэнергии. Однако летом энергоблоки АЭС ремонтируют, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию является наибольшим.
Перед массированным обстрелом Украины ДТЭК предупреждала, что в Киеве возможны новые отключения потребителей от поставок электрической энергии, ведь в связи с установившейся жаркой погодой тогда возросло потребление электроэнергии.
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