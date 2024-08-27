Ограничения не отменят: графики отключений могут действовать еще до двух недель

Из-за массированной атаки российских оккупантов энергосистема Украины, скорее всего, не сможет стабилизироваться в ближайшие дни.

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Энергосистему не удастся стабилизировать за несколько дней / Коллаж: Главред, фото: flickr

Во время атаки страны-агрессора России 26 августа было повреждено немало энергообъектов Украины, из-за чего по всей стране ввели ограничения потребления электроэнергии.

Как рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в эфире Киев24, в результате вражеского обстрела украинцев ждет неделя-две ограничений в случае, если не будет таких массированных атак.

"К сожалению, это была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было достичь тотального блэкаута в энергосистеме Украины. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали", - рассказал он. видео дня

Плачков пояснил, что несмотря на оперативную реакцию энергетиков ситуация в энергосистеме желает лучшего. Все потому, что врагом были нанесены очень серьезные удары по распределительным сетям и устройствам по подаче электроэнергии и электростанциям, в том числе атомным, также враг ударил по Киевской ГЭС.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о том, сколько времени могут длиться ограничения потребления электроэнергии в Украине:

"Сейчас проводят серьезные работы. Надо восстановить схему более надежной для возможности обеспечения в полном объеме потребителей", - подытожил Плачков.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Плачков? Иван Плачков - украинский политик, кандидат технических наук (2005). Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" (с января 2012). Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины с 2015 по 2017 год, пишет Википедия.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, министр энергетики накануне предупредил, что украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме, поскольку она будет сложнее, чем предыдущая. Однако страна активно готовится к вызовам в энергосистеме.

Накануне в Министерстве энергетики напомнили, что атомная генерация является основным источником энергетической стабильности и независимости Украины - она обеспечивает около 60% потребления электроэнергии. Однако летом энергоблоки АЭС ремонтируют, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию является наибольшим.

Перед массированным обстрелом Украины ДТЭК предупреждала, что в Киеве возможны новые отключения потребителей от поставок электрической энергии, ведь в связи с установившейся жаркой погодой тогда возросло потребление электроэнергии.

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