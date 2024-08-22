Киевлян предупредили о возможности почасовых отключений электрики: названы сроки

В связи с установившейся жаркой погодой возросло потребление электроэнергии.

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В Киеве не исключены почасовые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

В Киеве возможны новые отключения потребителей от поставок электрической энергии в ближайшие часы.

Об этом идет речь в сообщении поставщика электроэнергии компании ДТЭК в Telegram.

Подчеркивается, что в связи с установившейся жаркой погодой возросло потребление электроэнергии.

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В этой связи жителей Киева предупредили о возможности почасовых отключений электроэнергией.

"Сегодня возможны введения графиков почасовых отключений", – предупредили в ДТЭК.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина может вернуться к графикам отключений света. На энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, когда отменят графики отключения электроэнергии. В Укрэнерго отметили, что отмена графиков отключения света состоится после снижения температуры воздуха.

Как сообщалось ранее, Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС.

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