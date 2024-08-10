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"Ситуация может измениться": в Минэнерго удивили заявлением о жестких отключениях света

Руслана Заклинская
10 августа 2024, 17:15
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Ситуацию в энергосистеме Украины удалось стабилизировать благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях, рассказала Светлана Гринчук.
'Ситуация может измениться': в Минэнерго удивили заявлением о жестких отключениях света
Минэнерго дало прогноз по отключениям света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Возвращение жестких графиков отключения электроэнергии в Украине не прогнозируется, даже если августовская жара повторится. Ситуация может резко измениться в случае новых российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет. Но надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему", - отметила она.

По ее словам, благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать. Поэтому в выходные отключения электроэнергии не планируются.

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Кто такая Светлана Гринчук?

Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики.

Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, уже несколько недель в Украине не выключают свет. Как отмечают в ДТЭК, первым фактором стало то, что спала аномальная жара. Это значительно уменьшило нагрузку на энергосистему.

С наступлением холодов в октябре графики отключения электроэнергии, вероятно, вернут из-за роста потребления во время отопительного сезона. В ДТЭК предупреждают, что энергосистема потеряла 9 ГВт мощности, и графики отключения могут действовать до конца следующего отопительного сезона.

Как сообщал Главред, с началом отопительного сезона в Украине ожидается возвращение ограничений на использование электроэнергии и отключение света, поскольку потребление вырастет на треть. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что невозможно будет компенсировать рост потребления. При снижении температуры до -5°C и ниже возможны отключения до 12 часов в сутки из-за недостатка электроэнергии в объеме 4-5 гигаватт.

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