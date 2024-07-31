Второй день подряд: почему в Украине не выключают свет - ответ ДТЭК

В ДТЭК назвали три главные причины, по которым ситуация в энергетике Украины улучшилась, а отключения света отменили.

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Почему в Украине не выключают свет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине уже второй день подряд не выключают свет. В ДТЭК назвали главные причины такой ситуации.

"Почему сегодня не выключают свет? Это стало возможным благодаря трем факторам", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ДТЭК, первым фактором стало то, что в Украине закончилась аномальная жара.

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"Это значительно уменьшило нагрузку на энергосистему", - отмечают энергетики.

Второй фактор - вернулись в работу два атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.

Третьим фактором стало то, что увеличился импорт электроэнергии из Европы.

"Это позволило покрыть дефицит, но не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может меняться", - предупреждают в ДТЭК.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, в Украине есть вероятность пройти ближайшие три месяца с нежесткими графиками отключений электроэнергии, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет постепенно уменьшаться в течение августа, сентября и октября при отсутствии новых масштабных обстрелов.

Кроме того, Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС.

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