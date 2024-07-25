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"Все будут со светом": украинцев удивили неожиданным прогнозом отключений

Алексей Тесля
25 июля 2024, 18:17
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В "светло-серой зоне" отключений не будет точно, уверен Владимир Омельченко.
отключения, электроэнергия
Владимир Омельченко спрогнозировал вероятность новых отключений электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Counselling

В Украине есть вероятность пройти ближайшие три месяца с нежесткими графиками отключений электроэнергии, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, в ближайшие три месяца стоит ждать не "сезон без графиков", а меньших отключений.

По мнению эксперта, вероятнее всего, ограничения подачи электроэнергии в Украине будут, но минимальные.

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"В "светло-серой зоне" отключений не будет точно, да и в принципе ожидается меньше, чем сейчас. Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, на выходных все будут со светом", - добавил Омельченко.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

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Владимир Омельченко отключения света электроэнергия
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