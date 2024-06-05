В одном из крупных городов отключения света будут более длительными

Завтра, 6 июня, графики отключения света будут действовать во всех регионах Украины. Читайте на Главреде, когда и где не будет света.

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Завтра, 6 июня, света не будет во всех регионах Украины - графики отключения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

В Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах, отметил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Он пояснил, что это прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

"В Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры", - написал Коваленко. видео дня

Он добавил, что от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической - и уже остаток распределяется между всеми потребителями.

"Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", - добавил Коваленко.

Гендиректор YASNO фактически подтвердил предыдущее заявление Укрэнерго, что в ближайшее время города Украины будут жить по графикам отключения света. Если области будут превышать лимиты потребления света, энергетики в тот же день будут вводить аварийные отключения.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения света - графики на четверг, 6 июня

В четверг, 6 июня, в течение суток в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Их будут применять для бытовых и промышленных потребителей. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

В компании предупредили, что при превышении лимитов, для всех категорий потребителей могут применять аварийные отключения.

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