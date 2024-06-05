В одном из крупных городов отключения света будут более длительными

В Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах, отметил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
Он пояснил, что это прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
"В Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры", - написал Коваленко.видео дня
Он добавил, что от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической - и уже остаток распределяется между всеми потребителями.
"Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", - добавил Коваленко.
Гендиректор YASNO фактически подтвердил предыдущее заявление Укрэнерго, что в ближайшее время города Украины будут жить по графикам отключения света. Если области будут превышать лимиты потребления света, энергетики в тот же день будут вводить аварийные отключения.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключения света - графики на четверг, 6 июня
В четверг, 6 июня, в течение суток в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Их будут применять для бытовых и промышленных потребителей. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
В компании предупредили, что при превышении лимитов, для всех категорий потребителей могут применять аварийные отключения.
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