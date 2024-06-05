Пункты управления взрываются: в ВСУ рассказали о весомых потерях врага на Юге

На Южном направлении ВСУ "минуснули" более 20 единиц вооружения и несколько командных пунктов врага. Впечатляющим является и число ликвидированных оккупантов.

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ВСУ уничтожили несколько важных объектов РФ на Юге / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что за предыдущие сутки противник потерял на Юге целую роту. Также ВСУ удалось поразить интересные цели. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Более 150 солдат, из них треть являются погибшими. Среди интересного - это потеря вчера двух "панцирей" в нашей операционной зоне. Еще несколько дней назад было уничтожено "сонцепёк". На нашем направлении два дня подряд россияне теряли по 10 артустановок. Не менее интересны потери пунктов управления, пунктов управления БПЛА, полевых складов врага", - сказал Плетенчук. Рекомендуем: ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Несмотря на большие потери врага, ситуацию на Юге нельзя назвать легкой. Только за последние 24 часа на Ореховском направлении произошло 11 штурмов. Осложняют работу ВСУ постоянные обстрелы со стороны противника.

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Сейчас, по словам Плетенчука, там сложно обеспечивать логистику и эвакуировать раненых бойцов, однако наши защитники держат позиции. Подобная ситуация сложилась в селе Крынки, что на Херсонщине.

"Так же и на Крынках, там было три попытки штурмов вчера со стороны россиян. Крынок уже нет, как нет и сооружений, за которые можно зацепиться. Но украинские морпехи держат позиции в Крынках", - подчеркнул Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Бои ВСУ против российских оккупантов за Юг - что известно

Недавно сообщалось, что российские оккупанты не прекращают атаковать остров Нестрига в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для размещения военных позиций. Однако в штурмах враг несет значительные потери.

Ранее стало известно, что российским ДРГ не удается проникнуть на правобережную часть Херсонщины, в частности в Херсон. Украинские защитники уничтожают даже штурмовые группы в дельте Днепра.

Напомним, врагу пришлось оттягивать артиллерию и часть пехоты с левого берега Херсонщины, поскольку ВСУ устроили там настоящий "геноцид артиллерии" противника.

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