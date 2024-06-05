Россияне начинают нервничать: в ISW рассказали о преимуществах ВСУ на фронте

Украинской армии удалось адаптироваться к боевым действиям и интегрировать новые технологии, отмечают в ISW.

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Украинские подразделения дронов активно уничтожают незащищенную российскую бронетехнику / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 22 отдельная механизированная бригада

Сейчас происходят быстрые инновационные изменения в тактике и технологиях, которые влияют на ведение боевых действий в Украине. В частности, в отчете Института изучения войны(ISW) говорится о том, что у украинских военных есть преимущество в использовании дронов и РЭБ.

Как говорится в отчете, один из российских военкоров, который ранее был военным инструктором, опубликовал перечень вызовов, с которыми сталкивается Россия. По его словам, солдаты страны-агрессора России пытаются бороться с украинскими БпЛА, а эффективное использование дронов является ключевым в способности ВСУ отражать наступления.

"Военкор выдвинул шесть аргументов о преимуществе Украины в области беспилотников, утверждая, что украинские войска имеют значительное количественное преимущество в дронах с видом от первого лица и операторах таких дронов. Он также отметил, что украинские штурмовые группы имеют в 3, а то и в 4 раза больше дронов, чем российские, а механизированные подразделения - в 6 или даже в 10 раз больше беспилотников", - говорится в сообщении ISW. видео дня

Аналитики добавляют, что другой кремлевский комментатор отмечал, что специализированные украинские подразделения дронов активно уничтожают незащищенную российскую бронетехнику, усложняя наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области.

Как подчеркивает Институт изучения войны, гонка вооружений является ключевой для развития боевых средств в современной войне. Украинской армии удалось адаптироваться к боевым действиям и интегрировать новые технологии. Кремлевское войско, видимо, будет пытаться не отставать.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, командующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Украина победит в войне, которую против нее развязала Россия.

К тому же, украинские военные на Харьковщине уже применяют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно того, каким образом Украина видит завершение войны, развязанной страной-агрессором РФ.

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