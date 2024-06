Россияне начинают нервничать: в ISW рассказали о преимуществах ВСУ на фронте

Сейчас происходят быстрые инновационные изменения в тактике и технологиях, которые влияют на ведение боевых действий в Украине. В частности, в отчете Института изучения войны(ISW) говорится о том, что у украинских военных есть преимущество в использовании дронов и РЭБ.

Как говорится в отчете, один из российских военкоров, который ранее был военным инструктором, опубликовал перечень вызовов, с которыми сталкивается Россия. По его словам, солдаты страны-агрессора России пытаются бороться с украинскими БпЛА, а эффективное использование дронов является ключевым в способности ВСУ отражать наступления.

Аналитики добавляют, что другой кремлевский комментатор отмечал, что специализированные украинские подразделения дронов активно уничтожают незащищенную российскую бронетехнику, усложняя наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области.

Как подчеркивает Институт изучения войны, гонка вооружений является ключевой для развития боевых средств в современной войне. Украинской армии удалось адаптироваться к боевым действиям и интегрировать новые технологии. Кремлевское войско, видимо, будет пытаться не отставать.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.